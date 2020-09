OB-Wahl in Stuttgart: Paris, London, Stuttgart

Eine Wundertüte dagegen bleibt – oder besser: will selber sein – der Jüngste im Bund. Einerseits beklagt Schreier, wie regelmäßig und zugleich überflüssigerweise Themen auf die Tagesordnung kämen, allen voran der Tiefbahnhof unter der Überschrift "Murmeltierdebatte". Andererseits kann den Verhältnissen in der vielzitierten Stadtgesellschaft nur gerecht werden, wer die jüngere Vergangenheit zuerst seziert und dann verstanden hat. Der Tengener, auch er in Stuttgart geboren, greift lieber zu PR-Formeln à la "Den Stillstand beenden".

Ganz und gar ausgespart wird ein spezieller Komplex, trotz seiner brennenden Aktualität: die Bereitschaft in der Stadt, Flüchtlingen eine neue Heimat zu sein. Michael Zeiss verweist schon allein deshalb auf die Veranstaltung des AK Asyl der Landeshauptstadt am 9. September als Ergänzung, weil er die ebenfalls moderiert hat. Zumindest eine Fragerunde wäre angemessen gewesen – selbst wenn Kienzle, in den Neunziger Jahren Stuttgarts erste hauptamtliche Flüchtlingskoordinatorin, in besonderer Weise qua Erfahrung hätte glänzen können. Eine andere Idee sorgt stattdessen für Wohlwollen im Auditorium: Als OB würde sie den BürgermeisterInnen eine neue Rolle zuweisen, "weil sie zu wenig sichtbar sind". Sie seien aber politisch gewählte Referentinnen und Referenten mit politischen Standpunkten, die die Bürgerschaft kennen sollte – um zum Mitdenken und -machen von unten nach oben angeregt zu werden.

Da schlägt das Applausometer am stärksten aus in den kurzweiligen zwei Stunden, die übrigens eine Fortsetzung erfahren in der Variation der sonntäglichen Theaterhaus-Matinee: Mit allen KandidatInnen, die auf der Bühne präsent waren, folgen Einzelgespräche. Angefangen mit Veronika Kienzle (4. Oktober), Martin Körner (11. Oktober), Frank Nopper (18. Oktober), Marian Schreier (25. Oktober) und abschließend mit Hannes Rockenbauch (1. November). Der Corona-bedingte Hinweis in dem an persönlichem Aufeinandertreffen vor einem Publikum-armen OB-Wahlkampf ist schon obligatorisch: Anmeldung muss sein, und zwar jeweils bis zum Donnerstag davor.