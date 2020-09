S-Klasse: Unsinniger Luxus

Luxuslimousinen wie die S-Klasse haben ihre Liebhaber. Am und im neuen Modell lassen sich zahlreiche Großartigkeiten entdecken. Das zeigt sehr hübsch ein Film auf der Website der "Autozeitung". In 17 Minuten stellt eine Leslie gemeinsam mit Robin Bittner, dem Produktmanager der neuen S-Klasse, das Design des Wagens vor: Die LED-Scheinwerfer vorne sind "deutlich schlanker" (Leslie), man habe "auf die Dropping Line verzichtet" (Bittner), Leslie findet, das Auto wirke "einen My femininer – wenn man das so sagen darf bei der S-Klasse?" Bittner: "Das darf man". Es gibt versenkbare Türgriffe (gegen Aufpreis), die Hinterachsenlenkung "macht das Parken deutlich einfacher", erklärt Bittner, was Leslie gut findet, denn die Langversion misst stolze 5,29 Meter.

Innen ist alles noch viel toller: Es gibt ein "augmented reality head up display", also einen Bildschirm, der dem Fahrer in 3-D zeigt, was zehn Meter vor dem Auto auf der Straße los ist; Sitze können massieren; Beleuchtung, Klang und Beduftung lassen sich aufeinander abstimmen und erstmals bekommt auch der Chauffeur für seine Kopfstütze das "Daimler-Kuschelkissen", so der Produktmanager. Damit die Gleichheit mit den Fond-Insassen nicht zu groß wird, sind die hinteren Kuschelkissen zusätzlich beheizbar. Preislich geht die S-Klasse bei 93.438 Euro los.

Weniger wäre besser

Im vorigen Jahr war die S-Klasse mit 71.300 verkauften Autos die meistverkaufte Luxuslimousine der Welt. Groß und teuer wird besonders in China geschätzt und warum sollten reiche Chinesen keine Luxuslimousinen fahren? Für Rathgeb zeichnet sich darin das Grundproblem ab: "In anderen Ländern wollen die Menschen so leben wie wir. Aber wir können nur deswegen so leben, weil wir die Rohstoffe und Menschen in anderen Ländern ausbeuten. Es ist also logisch, dass es nicht so weitergehen kann. Zurückhaltung ist angesagt."