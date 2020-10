Schuldenbremse: Weg damit

Tatsächlich könnten die Finanzfachleute in der Union, der FDP oder auch der SPD mit Schnappatmung angesichts solcher Ideen einmal unvoreingenommen betrachten, wann und warum zu diesem Mittel gegriffen worden ist: allen voran zur Finanzierung von Kriegen – von Großbritannien etwa gegen Napoleon und später im Krimkrieg – oder zur Linderung von Hungersnöten – zum Beispiel in Irland. Und EngländerInnen profitieren noch heute mit immerhin 2,5-Prozent-Jahreszins davon, dass ihre Vorfahren im 18. Jahrhundert sogenannte "Consolidated Annuities" (Staatsanleihen ohne Fälligkeitsdatum) kauften, in die die gesamte (!) Staatsverschuldung des Königreichs gesteckt wurde. In Zeiten der unumkehrbaren Erderwärmung hält Soros "die Argumente für ewige Anleihen für so stark, dass die Beweislast ihren Gegnern zufällt". Will heißen: Wer derartige unbegrenzte Staatsanleihen ablehnt, soll belegen, warum.

So gesehen wären auch die beweispflichtig, die die Schuldenbremse behalten wollen. Couragierte Stimmen gegen die Schuldenbremse melden sich bereits zu Wort. Die Politik fessele sich "und vor allem künftige Politikergenerationen mit einer im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse selbst", beklagt sogar das Handelsblatt. Immer mehr namhafte WirtschaftswissenschaftlerInnen empfehlen, neu nachzudenken, schon vor Corona übrigens. Kirsten Meyer, Klimaethikerin an der Berliner Humboldt-Universität, verleiht dem belasteten Begriff Schulden seine andere Bedeutung: "Welche (Corona-)Politik schulden wir also der Jugend?" Sehr, sehr vielen Menschen, "die nach uns kommen, müssen wir den Planeten doch in einem vernünftigen Zustand hinterlassen".