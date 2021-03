Landtagswahl Baden-Württemberg: Klima, Klima, Klima

Die CDU könnte damit winken, sich über bisher gemeinsam Erreichtes deutlich hinauszubewegen. Potenzial ist vorhaben. So berichtet der scheidende Umweltminister Franz Untersteller, wie sich seine CDU-Kollegin Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut zunächst nicht überzeugen lassen wollte von der Umstellung der Eigentumsförderung auf den weniger klimaschädlichen Effizienzhausstandard 55. Sie war auch nicht für weitere Mittel für ein Effizienzhaus 40. Die L-Bank würde auf den Mitteln sitzen bleiben, argumentierte Hoffmeister-Kraut, bis sie sich irgendwann doch erweichen ließ. Ein Jahr später hatte sie im Kabinett eine auch für sie überraschende Zwischenbilanz zu präsentieren, wie hochbegehrt die Förderungen sind.

Überhaupt diese Schwarzen: In Heilbronn pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass sich Landeschef Thomas Strobl, nachdem er mit einem unterdurchschnittlichen Ergebnis den Einzug in den Landtag verpasst hat, noch einmal umorientieren will: zurück nach Berlin, in die Bundespolitik. Dort könnte er glänzen, mit einem neuen grün-schwarzen Koalitionsvertrag, in dem alte Beschlüsse des Landesverbandes entstaubt zur Anwendung kommen. Schon in den 1980er-Jahren war ausgerechnet die Südwest-CDU ihrer Zeit voraus mit ihrer "Grünen Charta Baden Württemberg", und die ist ganz im Sinne jener 29 Bundestagsabgeordneten der Union, die vor wenigen Tagen einen Forderungskatalog vorgelegt haben, der vor einer "neuen Regulationskultur" nicht zurückschreckt. Wie ein Einladungsschreiben an die Grünen liest sich die trickreiche Umdeutung des Begriffs "Verbote" in "clevere Regeln".

Manche waren früher schon weiter

Die SPD wiederum kann sich – über Sonntagsreden hinaus – an den oft zitierten Altvorderen Erhard Eppler und Hermann Scheer orientieren. Oder simpler, aber zu Herzen gehend an der dritten Strophe der Parteitagshymne "Wann wir schreiten Seit' an Seit'". In der werden seit vielen Jahrzehnten und aufs Schönste das Saatengrün und die vollen Hände von Mutter Erde besungen, so dass statt der Industriearbeiterschaft unversehens auch einmal Naturfreunde als Erzväter und -mütter der Bewegung im wohlverdienten Rampenlicht stehen. Die Liberalen schließlich lassen seit Jahren kein Dreikönigstreffen ohne den Verweis darauf verstreichen, dass der erste Umweltminister der Republik einer der Ihren war: Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher mit seiner berühmten Abteilung "U" und der Überzeugung, dass Umweltschutz ein Bürgerrecht ist, "nicht mehr und nicht weniger".

O-Ton Genscher 1970 im Deutschen Bundestag: "Nichts Geringeres als die Würde des Menschen wird durch die Zerstörung und Schädigung seiner Umwelt angetastet." Denn die Menschenwürde sei getroffen, wenn der Mensch zum "wehrlosen Objekt seiner Umwelt" werde. Er verlangte von Partei und Gesellschaft, eine Vorreiterrolle zu übernehmen, gerade der "ökonomischen Potenziale" wegen. Als erste beschlossen die Liberalen in ihren "Freiburger Thesen" 1971 umfangreiche umweltpolitische Grundsätze. "Wer für die Freiheit der Menschen eintritt, muss erkennen: Ohne frische Luft und reines Wasser, ohne intakte Böden und stabiles Klima werden die menschlichen Lebenschancen eingeschränkt. Umweltschutz ist daher ein genuin liberales Anliegen", schreibt selbst Christian Lindner, sich auf die 50 Jahre alten programmatischen Wurzeln beziehend. Vielleicht sollten die Grünen dem FDP-Chefverhandler Hans-Ulrich Rülke eine Originalfassung plakativ sichtbar auf den Sondierungsgesprächsgabentisch legen.

Und ein Exemplar der Kretschmann-Rede vom Sindelfinger Parteitag 2019 ("Mit Zukunft haben wir Erfahrung") gleich dazu: Es gehe nicht mehr darum, Ökologie und Ökonomie zusammenführen zu wollen, "sondern wir müssen beweisen, dass es funktioniert". In Baden-Württemberg lebten elf Millionen Menschen, allein in China und Indien seien es zweieinhalb Milliarden, die auf mehr Wohlstand hofften, "und es ist unsere Aufgabe zu zeigen, dass man in Wohlstand leben kann, ohne die Erde zu zerstören".

Trau, schau, wem