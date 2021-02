Grün-schwarze Bilanz: Erfolgreich betrachtet ernüchternd

Doch erfolgreiches Regieren funktioniert nur durch Entgegenkommen. Und dabei zeigte sich der große Regierungspartner ein gutes Stück beweglicher als der kleine – da kann es schon passieren, dass zum Beispiel die "FAZ" die Machtverhältnisse auch mal durcheinander bringt und von einer "schwarz-grünen" Landesregierung berichtet (eine häufige Verwechslung). Dabei ist durchaus fragwürdig, warum sich die Union überhaupt in einer guten Verhandlungsposition befunden haben soll: Bei den Wahlen 2016 fuhr sie mit 27 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte ein. Insbesondere Innenminister Thomas Strobl, der als stellvertretender Ministerpräsident den höchsten Posten unter den Südwest-CDUlern bekleidet, hätte ausreichend Anlass zur Bescheidenheit. Erst unterlag er Ende 2014 im Kampf um die Spitzenkandidatur dem späteren Justiz- und Tourismusminister Guido Wolf. Dann wurde er, ohne zur Landtagswahl 2016 angetreten zu sein, in die Regierung berufen – wo er sich ein ums andere Mal gegen grüne Widerstände durchsetzen konnte.

So profilierte sich Strobl nicht nur auf Kosten Geflüchteter als gnadenloser Hardliner in der Asylpolitik (kein anderes Bundesland schiebt so viele Menschen auf den Balkan ab). Das harte Vorgehen gegen Schutzsuchende sorgte in den Reihen des größeren Koalitionspartners allenfalls für ein dezentes Murren, nie aber für lauten Protest. Sogar ins Bürgerkriegsgebiet Afghanistan würde die Landesregierung mit grüner Billigung trotz Pandemie abschieben – wenn Gerichte sie denn lassen würde. Noch Mitte Januar dieses Jahres wurden fünf Personen gezwungen, Baden-Württemberg zu verlassen und in "das gefährlichste Land der Welt", so das australische Institut für Wirtschaft und Frieden, zurückzukehren. Anfang Februar verhängte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim allerdings ein Abschiebeverbot und führte zur Begründung aus: "Derzeit darf auch ein alleinstehender, gesunder und arbeitsfähiger, erwachsener Mann regelmäßig nicht nach Afghanistan abgeschoben werden, weil es ihm dort angesichts der gravierenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen infolge der COVID-19-Pandemie voraussichtlich nicht gelingen wird, auf legalem Wege seine elementarsten Bedürfnisse nach Nahrung, Unterkunft und Hygiene zu befriedigen."

"Leider konnten wir das nicht durchsetzen"

Dass Gerichte intervenieren, um Grenzüberschreitungen der Landesregierung einen Riegel vorzuschieben, muss kein Einzelfall bleiben. Denn ebenfalls unter der Ägide von Thomas Strobl wurde in nur einer Legislaturperiode gleich zwei Mal das Polizeigesetz verschärft – wobei Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, bereits beim ersten Mal angekündigt hatte, mit den Neuerungen an die "Grenze des verfassungsmäßig Machbaren" zu gehen. In der Anhörung zum zweiten Gesetzesentwurf warnten fünf von zehn befragten Experten, dass die noch einmal deutlich erweiterten Befugnisse für Polizeibeamte vermutlich nicht mehr mit dem Grundgesetz kompatibel sind. Nun liegt es zwar im bundesdeutschen Trend, Polizeigesetze massiv zu verschärfen. Doch geht Baden-Württemberg dabei besonders weit und könnte höchstens Bayern als ebenbürtigen Rivalen anerkennen – wo die autoritären Verschärfungen zehntausende Menschen zum Protest auf die Straßen getrieben haben.