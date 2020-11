CDU-Familienpolitik: An der Spitze des Rückschritts

Altertümliche Vereinsstandarte

Es ist kein Anlass zur Freude, wenn die Frauen-Union vergangene Woche vermeldet, dass der Landesverband diesmal mit 70 Prozent männlichen und immerhin 30 Prozent weiblichen Erstkandidaten antritt. Das Verhältnis ist schon allein beschämend im 21. Jahr des dritten Jahrtausends. Auch lohnt hier genaueres Hinsehen. Nur neun der Frauen treten in Wahlkreisen an, die die CDU heute schon hält. Friedlinde Gurr-Hirsch (Eppingen), Nicole Hoffmeister-Kraut (Balingen) und Nicole Razavi (Geislingen) haben vor fünf Jahren Direktmandate gewonnen. Also geht es um gerade mal sechs Frauen – die Wiederholung der Ergebnisse von 2016 unterstellt –, die einigermaßen sicher zusätzlich in den Landtag einziehen könnten. Hätten sich die WahlrechtsreformerInnen durchgesetzt, unter ihnen die baden-württembergische Frauen-Union, wären es rund dreimal so viel. Also stemmen sich gerade die jüngeren Abgeordneten, die ihr Mandat nicht verlieren wollen, mit aller Kraft gegen irgendeine Form von Landesliste, mit der den gesellschaftlichen Verhältnissen besser entsprochen werden könnte.

Vor allem damit, dass die Macht neu verteilt würde, wenn mehr Frauen zum Zuge kämen, erklärt sich der Widerstand gegen innerparteilich Veränderungen. Das Nein zur Quote im Südwesten wird inzwischen vererbt wie eine Vereinsstandarte. Aktuell ist Träger und Hüter Generalsekretär Manuel Hagel. Der weiß, was sich gehört für einen aufrechten Baden-Württemberger: Hinter den Kulissen zu versuchen, einmal mehr den eben erst ausgehandelten Quotenbeschluss bis zur Unkenntlichkeit zu verwässern. "Frauen haben in unserer Partei alle Chancen", tönt er offiziell. Dann allerdings müsste es längst mehr christlich-demokratische Politikerinnen in den Parlamenten geben. Und die würden andere Beschlüsse fassen. Etwa zum Thema Ganztagsschulen. (jhw)