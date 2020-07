Frauenquote: Einmal Neandertaler, immer Neandertaler

Eine früher angesehene und einflussreiche Parteifreundin ist mittlerweile in der Männerwelt gar nichts mehr, weil Regionalquoten in der Südwest-CDU eherne Tradition sind. Inge Gräßle, Landesvorsitzende der Frauen-Union, flog nach 15 Jahren als Haushaltskontrolleurin aus dem Europaparlament. Zugestanden worden war ihr der aussichtslose fünfte Platz auf der baden-württembergischen Liste – hinter vier Männern, je einer aus den vier Bezirken. Dieser Bezirksproporz gehöre zur DNA der Partei, zitiert die Heidenheimerin den Landesvorsitzenden Strobl. Sie hätte sich gewünscht, "dass die angemessene Beteiligung von Frauen auch zu unserer DNA gehört". Pustekuchen. Deshalb ist es besonders dreist, wie Strobl in der aktuellen Debatte die Verhältnisse schönredet. Man habe ja Erfolge, zitieren ihn die beiden Stuttgarter Zeitungen: "Das sehen wir beispielsweise an den Landeslisten zur vergangenen Bundestags- oder Europawahl." Bei beiden Listen sei der Frauenanteil bei mehr als der Hälfte gelegen. Was er verschweigt: Eingezogen sind, beide Parlamente zusammengenommen, zu 97 Prozent Männer.

Nichts, aber auch gar nichts außer der eigenen Borniertheit oder dem Unwillen, Dinge zu Ende zu denken, können Quotengegnerinnen dem entgegensetzen. O-Ton Isabell Huber aus Wüstenrot, die als Nachrückerin einen seit Jahrzehnten üblichen Weg in die Landtagsfraktion nahm: "Ob eine Quote der richtige Weg ist, sehe ich kritisch." Verquaste Sprache, eindeutige Stoßrichtung. "Letzten Endes zahlen sich in meinen Augen gute Arbeit und Leistung immer aus", träumt die integrationspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion weiter, während Volker Beck (Grüne) den Blick zurück aufs große Ganze wirft: Skeptisch seien die Parteifreunde Fritz Kuhn und Rezzo Schlauch "1986 nach meiner Meinung auch gewesen, aber das legt sich mit der Zeit". 1986, da saßen 65 CDU-Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg, davon 62 männlich; und neun Grüne, davon acht männlich. Heute sind es bei Letzteren 47 – und 21 davon Frauen. Wie sich die Zeiten ändern. Leider immer noch viel zu viele ZeitgenossInnen nicht mit ihnen.