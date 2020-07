Petition Grundeinkommen: Ziemlich sauer

Es hieß, Sie mussten Hartz IV beantragen.

Ich hätte es machen müssen, habe mich aber die ganze Zeit davor gedrückt. Nicht aus Angst vor sozialem Stigma. Mich hat die Bürokratie gegraust. Die Schikanen, die es teilweise mit Hartz IV gibt, sind krass. Keine alleinerziehende Mutter beispielsweise sollte sich wegen 11,50 Euro auf dem Amt herumstreiten müssen.

Wie haben Sie es ohne geschafft?

Wir können nähen, was haben wir also gemacht? Wir haben natürlich Masken genäht – so wie alle, die nähen können. Und das hat uns über die Runden gebracht. Aber ich sehe einfach, wie etwa die Solo-Selbständigen in so einer Krise zu Bittstellern werden. Die Krise, die wir haben, ist keine selbstverschuldete. Und Deutschland könnte sich das bedingungslose Grundeinkommen leisten. Ich war vorher absolut kein Grundeinkommens-Aktivist. Ich war lediglich Sympathisant der Idee. Irgendwer hat kurz nach der Petition zu mir gesagt: Tonia hat über Nacht ein Kind gekriegt! Und so hat es sich auch angefühlt.

Ein politisches Kind.

Genau. Aber die Diskrepanz zwischen dem, was der Bevölkerung wichtig ist, und dem, mit was sich die Politik beschäftigen will, ist anscheinend doch so groß, dass bestimmte Dinge einfach unter den Teppich gekehrt werden. Und das nervt mich. Der Ruf nach Veränderung ist – zumindest in allen westlichen Industrienationen – sehr laut, vor allem jetzt. Die Menschen wollen raus aus diesem Super-Kapitalismus, raus aus diesem Mega-Wachstum, raus aus diesem System.