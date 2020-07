Holocaust-Gedenken: Aus Mannheim in die ganze Welt

Toscano ist kein Mann lauter Worte oder großer Gesten, fast zurückhaltend und mit einer Prise Melancholie erzählt er vom Anfang seines Projekts, von dem immer stärker werdenden Sog der Geschichten seiner Protagonisten, sei es im reichen New York oder in einem armen Dorf in der Ukraine. "Vom Holocaust wusste ich eigentlich nur das, was ich in der Schule erfahren habe, eine wirkliche Ahnung von der menschlichen Dimension hatte ich nicht." Das hat sich inzwischen geändert, mit manchen Holocaust-Opfern war er, so Toscano, richtiggehend befreundet, aber die meisten sind inzwischen auch tot. So wie der 2019 verstorbene Horst Sommerfeld, 1922 in Polen geboren und mit seiner ganzen Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Nur er überlebte und wurde 1945 in Bayern von der US-Armee befreit. Mit ihm war Toscano besonders freundschaftlich verbunden. Und deshalb wurde Sommerfelds Porträt auch für die Mannheimer Aktion ausgewählt, mit einem Spruch, der wohl für alle Opfer galt: "Ich habe immer in Angst gelebt."

Eine von Toscanos Protagonistinnen ist die heute 74-jährige Bella Shirin aus Kaunas/Litauen, deren Eltern die Konzentrationslager Dachau und Stutthof überlebt haben. Shirin, geboren 1946, hat die Schrecken nach dem Holocaust in der eigenen Familie erlebt: Beide Eltern litten stark unter den Erfahrungen als Zwangsarbeiter und den Erinnerungen an ihre Zeit im KZ, die Mutter nahm sich das Leben. Jetzt ziert das großformatige Porträt von Bella Shirin, neben Sommerfeld, die linke Seite der Hauswand in den Mannheimer Quadraten, dazu ein Zitat aus einem Gespräch mit Toscano: "Wir müssen uns an die Vergangenheit erinnern, aber dürfen nicht in dieser leben." Shirins Auswahl ist ein wichtiger Fingerzeig von Toscano, dass der Horror des Holocaust auch nach dem Krieg in den Familien der Opfer seine Wirkung entfaltete. Bis heute, 75 Jahre danach.

Eine Herzensangelegenheit für den Künstler

Falk Lehmann alias Akut, Fotograf und Streetart-Künstler aus Berlin, hat das Zitat von Bella Shirin besonders motiviert, das Projekt "Gegen das Vergessen" auf seine Art weiterzuführen. Für ihn ist dieser Satz wegweisend und positiv. Schon 2013 war er mit einer großformatigen Wandmalerei, die er als Teil des Duos "Herakut" gestaltete, in Mannheim vertreten, jetzt hat ihn die Gruppe "Stadt Wand Kunst" mit seiner "Mural Art" – Mauerkunst – noch einmal in die Quadratestadt eingeladen. In Kooperation mit Luigi Toscano hat er das aktuelle Wandmalerei-Projekt entwickelt, unterstützt von diversen Kulturfonds der Stadt, des Landes, der Mannheimer Wohnbaugesellschaft GBG und der Heidelberger Sprühdosen-Produktion "Montana-Cans". Auch Toscano hat einige Mittel zur Verfügung gestellt.