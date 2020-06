Die Devise war: Deckel bleibt zu

In den rund 50 Aufsätzen von 27 Autorinnen kommt auch Jäger vor, aber ebenso Bürgermeister Max Kellmayer, der neben ihm wichtigste Nazi im Ort, der mit seiner eloquenten und leutseligen Art seinen Teil dazu beitrug, dass der Nationalsozialismus in dem katholisch geprägten Ort bald reibungslos funktionierte – und noch 12 Jahre nach dem Krieg als Bürgermeisterkandidat über ein Drittel der Stimmen bekam. Wir lernen Hintergründe über die Waldkircher SS-Männer, Vertreter der Kirchen, ambivalente Lehrer, aber auch über Widerständige unterschiedlicher Couleur, vom Schriftsteller Max Barth über den Pfarrer Eduard Trabold bis zu den Kommunisten Fritz und Franz Pfeiffer, Joseph Ketterer, Josef Weiss und August Stöhr. Die Beiträge zeichnen auch nach, wie sich die nationalsozialistische Ideologie nach und nach in die Bürgerschaft einschlich, wie sich die Menschen in dem Regime einrichteten – und manche sich nicht mit ihm arrangieren wollten – und zuletzt auch, wie nach dem Krieg mit der Vergangenheit umgegangen wurde.

Erinnerungskultur von unten

Bemerkenswert sind dabei nicht nur der Umfang, die wissenschaftliche Gründlichkeit und die ansprechende Aufmachung mit vielen Fotos, sondern auch, dass es sich hier um ein Gemeinschaftswerk einer größeren Gruppe handelt. Denn wenn sich, was recht selten geschieht, Kommunen überhaupt zur Erforschung ihrer NS-Vergangenheit entschließen, geschieht das meistens über einen Werkvertrag oder ein Stipendium an einen auswärtigen Historiker. Dass es diesmal anders lief, liegt daran, dass das Buch "das Ergebnis eines gesellschaftlichen Prozesses ist", so Herausgeber Wette.

"Das ist in dieser Form schon etwas Besonderes: Man gibt den Stoff nicht ab, delegiert ihn an einen Profi-Historiker, zahlt dem eine bestimmte Summe und ist das Problem dann los." Den Weg, den Waldkirch wählte, nennt Wette hingegen "Erinnerungskultur von unten". Ein Zusammenschluss von Menschen aus der Gemeinde, die das Grundmotiv eine: Wir müssen uns mit dieser Zeit gründlich auseinandersetzen. Dass Wette, einer der renommiertesten Militärhistoriker der Republik, dabei als Herausgeber fungiert, hat einen einfachen Grund: Er lebt seit 50 Jahren in Waldkirch und war, zeitweise auch als SPD-Stadtrat, an den erinnerungspolitischen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit beteiligt. Auch an der Aufdeckung von Jägers Taten.

"Das ist unanständig, was der Herr Wette macht"

Deren ganzer Umfang kam erst im Jahr 1989 ans Licht. So lange war es "dem Schweigekartell gelungen, dass darüber überhaupt nichts an die Öffentlichkeit kam", konstatiert Wette. Ein Heimathistoriker, "der sich selbst nicht die Finger schmutzig machen wollte", habe ihn damals auf Jäger hingewiesen. "'Für mich endet die Geschichte im Jahr 1900', hatte der gesagt, 'der Rest ist Gegenwart, und mit der befasse ich mich nicht'", erinnert sich Wette noch immer amüsiert. Er befasste sich damit – und stellte schon bald fest, dass die Ablehnung gegenüber seinen Forschungen scharf war: "Als ich meine ersten Verlautbarungen über Jäger an die Presse gegeben hatte, sagte eine Stadtratskollegin: 'Das ist unanständig, was der Herr Wette macht!''