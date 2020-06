Alle Jahre einen Snowden

Tech-Journalist Stefan Mey bringt Menschen bei, wie sie sich gegen die Datensammelwut im Netz wehren können. Dafür muss man kein Computergenie sein. Bereits kleine Kniffe helfen viel, sagt er im Gespräch – und erschweren es schnüffelnden Konzernen und Behörden.

Herr Mey, von wem werden wir denn digital angegriffen, dass wir uns verteidigen müssen?

Da gibt es im Wesentlichen drei Akteure: die klassischen Cyberkriminellen, die versuchen, schädliche Software auf den Rechner aufzuspielen. Zweitens die großen Internetkonzerne und vielen kleinen Werbedienstleister, die einen maximal durchleuchten wollen. Schließlich gibt es noch den Staat als Akteur. Vor Edward Snowden dachte man da an Verschwörungstheorien, heute weiß man, dass auch westliche Geheimdienste massenweise Daten abgreifen.

Die NSA-Enthüllungen sind sieben Jahre her. Hat sich seitdem substanziell etwas geändert?

Nein, substanziell nicht. Das Problem an den Snowden-Enthüllungen ist, dass sie mittlerweile relativ alt sind. Es hat sich seitdem viel geändert. Smartphones etwa spielten damals noch keine Schlüsselrolle. Heute schon. Auch die Auswertungsmöglichkeiten sind fortschrittlicher. Künstliche Intelligenz ist höher entwickelt. Man bräuchte alle zwei Jahre einen Edward Snowden – am besten in jedem Land.

Der wahre Skandal ist also eher, dass man nach wie vor nur Puzzleteile des Überwachungs-Apparats kennt. Und sich politisch nichts getan hat.

Genau. Wobei es einen Lichtblick gab: Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist mit Sicherheit ein Kind der Snowden-Enthüllungen. Mir ist nicht bekannt, ob das Europäische Parlament jemals ein so fortschrittliches Gesetz verabschiedet hat. Das hätte nie jemand gedacht.

In der Bevölkerung wurde das damals eher nicht als Stärkung der Bürgerrechte gesehen.