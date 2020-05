Immer eine Frage des Vertrauens

Aber kollidiert das nicht mit dem geforderten Prinzip der Freiwilligkeit?

Nein, wenn die App zwar vorinstalliert, aber abgeschaltet ist. Ich stelle mir das so vor: Wenn Sie sie das erste Mal anklicken, wird beispielsweise gesagt: Herzlich willkommen zur Corona-Tracing-App, klicken Sie bitte hier. Und natürlich wäre es kritisch mit der Freiwilligkeit, wenn es vorab aufgespielt und angeschaltet ist. Das Stichwort heißt: Privacy by Default – Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Das Vorabinstallieren ist meines Erachtens dafür da, dass selbst der dem Digitalen Abholdeste diese App sehr leicht zum Laufen kriegt. Und nicht auf den Playstore gehen muss und sich die App heraussuchen muss. Das wäre auch wieder ein potenzielles Sicherheitsrisiko, denn ich glaube, es wird Betrüger geben, die Apps herausbringen, die ähnlich heißen. Insofern glaube ich tatsächlich: Je einfacher es einem gemacht wird, die App zu nutzen, umso besser. Aber bitte nicht mit Zwang, und bitte auch nicht so, dass sie vorinstalliert und bereits eingeschaltet ist.

Das müssten für Sie die Grundvoraussetzungen sein?

Privacy by default, ja. Aber es gibt ja eine ähnliche Diskussion bei der Organspende, ob wir ein sogenanntes Opt-in oder Opt-out haben wollen, also ob man sozusagen etwas aktiv tun muss, um mitzumachen, oder ob man etwas aktiv tun muss, wenn man nicht mitmachen will. Und wenn man jetzt bei der Corona-App merken würde, dass sie von zu wenigen Leuten genutzt wird, um Infektionsketten zurückverfolgen zu können, dann halte ich es für theoretisch denkbar, dass am Ende eine Opt-out-Freiwilligkeit steht, der Handybenutzer die App also aktiv abschalten muss. Aber so wie die Stimmung aktuell ist, glaube ich eher, dass es zur Opt-in-Lösung kommt, dass man die App aktiv anschalten muss. Das werden die Entwicklungen zeigen. Im Moment habe ich den Eindruck, dass es bei Corona unheimlich viel Learning by Doing gibt. Es gibt ja auch schon Leute, die meckern, dass Tracing-Apps gar nichts nützen würden, bevor es sie hier überhaupt gibt.

Spielen Sie auf die Kritik an Bluetooth an, das zur Kontaktverfolgung zu unpräzise sei, weil es nicht zwischen Nutzern unterscheiden kann, die nebeneinander stehen, und solchen, die durch eine Wand oder eine Scheibe voneinander getrennt sind?

Ja, das ist eine spezielle Ausprägung der Kritik: Dass man sagt, Bluetooth ist ja gar nicht genau genug, denn es geht durch eine dünne Wand, das Virus aber nicht, und das führe zu "False Positives", falschen Alarmen. Das sind aber auch Dinge, die muss man ausprobieren. Wenn wir jetzt merken, wir haben genug Testkapazitäten, um mit ein paar "False Positives" zurechtzukommen, dann könnte so eine App enorm nützlich sein. Wenn die App aber dazu führt, dass wir unsere Testkapazität verpulvern, weil die App so irrsinnig ungenau ist, dann eher nicht. Aber das sind Sachen, die findet man raus.