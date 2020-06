In der kleinen Gemeinde Wain in Oberschwaben saßen drei widerständige Frauen im Gemeinderat. Bis jemand ein Massaker an drei Strohpuppen verübte.

Der Golfplatz Reischenhof, so sagt man hier, sei so schön, so einen schönen gebe es nicht mehr bis München. Ein Mann steht am Abschlag, ordnet die Füße zu festem Stand, schwingt und – tschock! Der Ball fliegt in elegantem Bogen ins Tal, über Wiesen mit Dutzenden Obstbäumen, hinein in diese unendliche sanfte Weite.

Die Straße, die zum Golfplatz führt und viel zu schmal ist für all die vielen dicken Autos, versiegt nach oben in einem Feldweg. Nach unten führt sie in Serpentinen in den Ort, nach Wain. Und wenn man dieses Sträßchen entlangfährt und einmal rechts abbiegt, kommt man auf den Reinhardsberg. Dort wurden am ersten Mai die drei Hexen aufgeknüpft.