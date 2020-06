Roter Winkel: Hetze auf dem Rücken der NS-Verfolgten

Die Mitglieder der französischen und der belgischen Résistance hatten es einfacher. In Westeuropa galten die Heimkehrer aus den Konzentrationslagern überwiegend als Helden, die dazu beigetragen hatten, ihre Länder von der deutschen Besatzungsherrschaft und vom Nationalsozialismus zu befreien. Deutlich zeigt das etwa ein Foto, das am 1. Mai 1945 in Paris aufgenommen wurde: Unter dem Jubel der Bevölkerung marschieren Männer, die erst zwei Wochen zuvor in Bergen-Belsen befreit worden waren, in KZ-Kleidung mit dem roten Winkel über die Champs-Élysées. Fast alle KZ-Überlebenden, die auf dem Foto in der ersten Reihe zu erkennen sind, wurden später hohe Generäle in der französischen Armee.

Auch Bernard d’Astorg stieg nach seiner Befreiung im französischen Militär auf. Als Mitglied der Résistance war er 1943 verhaftet und über das KZ Buchenwald in das KZ Mittelbau-Dora verschleppt worden. Im April 1945 war er in Bergen-Belsen von den Briten befreit worden – anders als sein Vater Joseph d‘Astorg, der dort an den Folgen von Hunger, Misshandlungen und Krankheiten starb. Nach einer langen Karriere als Berufsoffizier wurde General d’Astorg 1977 französischer Stadtkommandant in West-Berlin. Einige Jahre später begann er, sich in KZ-Überlebendenverbänden zu engagieren. 2017 starb er in Paris. Zuvor hatte er der Gedenkstätte Mittelbau-Dora seine erhalten gebliebene blau-grau gestreifte Häftlingsjacke übergeben, die seither in der Dauerausstellung präsentiert wird. Auf der Brustpartie trägt sie den roten Winkel und die Häftlingsnummer: 20181.