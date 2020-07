OB-Wahl in Konstanz: Wahlkampf im Paradies

Pantisano ist bekannt in Konstanz. Bis 2012 war er Quartiersmanager im Öhmdwiesen-Gebiet. An eine Garagenwand hat vor Jahren einmal einer den Schriftzug "Streetdogx" gesprayt. Damals eine der rivalisierenden Jungs-Gangs, die immer an der Bushaltestelle rumhingen und Wettrennerles mit der Polizei veranstalteten, erzählt Pantisano und zeigt auf die unschuldig aussehende Bushaltestelle zwischen Sechzigerjahre-Wohnblocks, auf deren Balkonen sich bunte Windräder drehen und Tomaten in den Himmel wachsen. Es ist leise, weil verkehrsberuhigt, hinter einer Reihe Garagen beginnt das Naturschutzgebiet. So sieht ein Problemviertel aus in einer reichen Stadt, die eigentlich keines hat.

Als das Gebiet noch als Brennpunkt verschrien war, hieß es, wenn man die Riedstraße entlangfährt, wird man erschossen. Heute lauern die Gefahren im Straßenverkehr und auf der "Hüpfinsel", einer Verkehrsinsel zwischen den Fahrspuren, auf die hüpfen kann, wer schnell ist und kein Rad, womöglich noch mit Anhänger, dabei hat. Das passt nicht drauf. "Sowas kommt raus, wenn man Planung nur aus der Windschutzscheibe betreibt", sagt der studierte Architekt und Stadtplaner. Ein Satz, den er an diesem Tag noch drei Mal wiederholen wird.

Unterstützung von der Clown-Akademie

Morgens war er auf dem Markt unterwegs, danach beim Handelsverband. Um kurz nach zwei läuft Pantisano zum nächstem Termin durchs Industriegebiet – viel Pharma sei da früher gewesen, heute siedeln sich dort kleine Digital-Unternehmen an. "Ah, kuck mal", ruft er und zeigt auf ein Gebäude am Straßenrand, in der die Clown-Akademie residiert. "Die unterstützen mich auch." Ebenfalls die Konstanzer Linken und Grünen. Letztere vertreten die Mehrheit im Konstanzer Gemeinderat.