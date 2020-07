Geflüchtete: Vom Anwalt zum Lokführer

Alaa studiert von 2009 bis 2013 Jura an der Universität Damaskus. Nach bestandenem Bachelor folgt die zweijährige Ausbildung zum Anwalt. Er steht vor dem Start ins Berufsleben. Nach abgeschlossener Ausbildung wird der damals 24- Jährige in die Armee einberufen. Der Krieg in Syrien ist zu dieser Zeit in vollem Gange. Die Nachbarstadt von Alaas Elternhaus in der Nähe von Idlib wird von der Al-Nusra-Front besetzt. Als eine Mörsergranate der Terroristen in das Elternhaus einschlägt, entschließt sich Alaa zur Flucht.

Was hätte die Armee für dich bedeutet?

Du weißt nicht, wohin du gehst, mit wem, gegen wen. Ich habe Bekannte gehabt, die in der Armee waren. Die, die nicht ums Leben gekommen sind, haben alles verloren. Die haben viele schlimme Sachen gesehen und erlebt. Diesen Weg wollte ich nicht gehen. Gegen das eigene Volk, gegen Syrer kämpfen, das hat für mich keinen Sinn gemacht. An diesem Krieg wollte ich nicht teilhaben, ich kann mich nicht als Soldaten sehen.

Wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du Syrien verlassen wirst?

Die hatten Angst um mich, haben sich Sorgen gemacht. Die Flucht war ein großes Risiko.

Der Weg über das Mittelmeer gilt als lebensgefährlichste Seeroute der Welt, ein Massengrab.

Wir sind von Izmir in der Türkei gestartet. Einem Schlepper haben wir im Voraus 1.800 Euro bezahlt. Mit 45 Leuten waren wir auf einem Schlauchboot. Nach 15 Minuten ist der Motor ausgefallen, wir mussten zurück ans Ufer schwimmen. Beim zweiten Versuch wurden wir von der türkischen Küstenwache zurückgebracht, mussten einen Tag ins Gefängnis. Beim dritten Mal haben wir es dann endlich nach Lesbos geschafft. Wir haben uns ein Zelt geteilt und eine Woche auf dem Asphalt geschlafen. In Ungarn wurden wir wieder festgenommen, als wir die Grenze überqueren wollten. Wir wurden mit Handschellen aneinandergefesselt und eingesperrt. Sieben Tage waren wir im Gefängnis.

In Deutschland erwartete dich eine fremde Sprache, eine neue Kultur. Was war dein erster Eindruck?

Es war sehr schwierig. Ich habe meine Familie vermisst. Ich wusste, dass ich die Sprache lernen muss. Es ist sehr wichtig, die Sprache gut zu beherrschen. Im Asylheim gibt es keine Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Sechs Monate habe ich dort auf meinen Asylbescheid gewartet, erst danach konnte ich einen Deutschkurs besuchen.

Mit deinem syrischen Juraabschluss hast du hier nicht viel anfangen können, das deutsche Rechtssystem ist ein komplett anderes.

Am Anfang dachte ich, ich komme mit der Sprache gut klar. Ich hätte nochmal zwei Jahre den Bachelor wiederholen müssen. Aber ich hatte Angst vor der Sprache, den neuen Gesetzen, das habe ich mir nicht zugetraut. Das war die Realität. Ich habe aufgegeben. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, mich nach Ausbildungen umzuschauen.

War es einfach, eine Lehrstelle zu finden?

Nein, überhaupt nicht. Fünfzig, sechzig, siebzig Bewerbungen habe ich geschrieben, Absage nach Absage bekommen. Ich musste mein Deutsch verbessern, habe den B1 Kurs gemacht, mich weiter beworben. Nichts hat geklappt. Irgendwann habe ich angefangen an mir zu zweifeln. Das war sehr frustrierend. Ich wollte einfach nur noch arbeiten, irgendeine Ausbildung beginnen, endlich weg vom Sozialgeld kommen. Dann habe ich meinen deutschen Führerschein gemacht und einen Job als Nachtfahrer angefangen. Zwei Jahre habe ich nachts Maschinenteile ausgeliefert. Das war sehr hart, ein Knochenjob. Aber alles war besser als nur zu Hause zu bleiben.

Alaa sitzt im kargen Wartezimmer des Jobcenters Esslingen. In hochkomplexem Bürokratendeutsch wurde er aufgefordert, verschiedene Dokumente einzureichen, um seinen Anspruch auf Sozialleistungen zu überprüfen. Mit einem Stapel Bewerbungsabsagen, Sprachkurszertifikaten, dem Asylbescheid und alten Hochschulzeugnissen in der Tasche wartet er geduldig auf seinen Termin. An die deutsche Bürokratie habe er sich schnell gewöhnt, in Syrien gehe es ähnlich penibel zu. Rund zwei Jahre wird er regelmäßig Gast beim Jobcenter sein.