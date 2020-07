Bürgermeister gesucht: Eine neue Ordnung

45 Prozent der Bewohner der Stadt Stuttgart haben laut amtlicher Statistik aus dem Jahr 2018 einen Migrationshintergrund. Das bedeutet, sie stammen aus einer Familie mit mindestens einem nichtdeutschen Elternteil. Im Gemeinderat sind sie nur zu zehn Prozent vertreten, unter den acht Bürgermeistern gar nicht. Menschen dunklerer Hautfarbe sind überhaupt nicht darunter, seit Niombo Lomba, Tochter eines Kongolesen und einer Deutschen und einst hoffnungsvolles jüngstes Mitglied im Grünen-Präsidium, 2014 ausgeschieden ist. Wie also kommen die Interessen der vielen Migranten und ihrer Kinder, die zudem alles andere als eine homogene Gruppe sind, in der Stadtpolitik zu Wort?

Das offen schwule Leben hat zur Politik geführt

Ozasek muss schon einen tschechischen Großvater bemühen, um einen eigenen Migrationshintergrund nachzuweisen. Was ihn sensibilisiert und überhaupt erst zur Politik gebracht hat, ist aber nach eigenem Bekunden seine Position als "offen schwul lebender Mann". Als solcher hat er ein Ohr für die Belange all jener, die in der Mehrheitsgesellschaft keine Stimme haben. Freundlich und zurückhaltend im Auftreten ist er so ziemlich das Gegenteil von einem Hardliner – was ihn mit Schairer durchaus verbindet.

Ein Linker als Ordnungsbürgermeister? Das wäre in der Tat ungewöhnlich, wenn auch ein Vergleich nur schwer möglich ist, da die Zuständigkeiten in jeder Stadt anders verteilt sind. In München beispielsweise ist die Polizei Landesangelegenheit. In Tübingen ist Daniela Harsch (SPD) Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur, Andreas Horn in Erfurt dagegen Dezernent für Sicherheit und Umwelt. In aller Regel ist der Bereich Sicherheit und Ordnung allerdings eher mit konservativen Politikern besetzt. Horn etwa ist CDU-Mitglied, auch wenn Thüringen einen linken Ministerpräsidenten und die Landeshauptstadt einen SPD-Oberbürgermeister hat.

Stuttgart könnte also etwas Neues wagen, wenn, ja wenn der Gemeinderat über seinen Schatten springen würde. Nach der baden-württembergischen Gemeindeordnung werden die Beigeordneten, anderswo Dezernenten genannt, alle acht Jahre vom Gemeinderat gewählt. "Sieht die Hauptsatzung mehrere Beigeordnete vor", so heißt es in § 50, Absatz 2 der Kommunalverfassung, "sollen die Parteien und Wählervereinigungen gemäß ihren Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Sitze im Gemeinderat berücksichtigt werden."

Diese Bestimmung, so Tom Adler, der Fraktionsvorsitzende der Linken, stammt noch aus Zeiten, als in den Stadträten zwei oder drei große Parteien den Ton angaben. Heute aber gibt es im Stuttgarter Gemeinderat 13 Parteien, von denen sich vier zur Fraktionsgemeinschaft "Die FrAktion", drei weitere zu Puls zusammengeschlossen haben. Keine dieser sieben Parteien bringt es auf mehr als drei Abgeordnete, während die Freien Wähler, die nun ebenfalls das Vorschlagsrecht in Anspruch nehmen, vier Stadträte stellen. Allerdings stehen Fraktion und Puls, die, wie Adler betont, bereits in der früheren Fraktionsgemeinschaft SÖS-Linke-Plus zusammengearbeitet haben, für fast 18 Prozent der Wählerstimmen, die Freien Wähler dagegen nur für sieben.

Niemand bei Grüns für Sicherheit und Ordnung da?

Sicher ist, dass die CDU den Posten abgeben muss. Eigentlich hätten die Grünen, die bisher nur den Baubürgermeister stellen und die parteilose Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann vorgeschlagen haben, Anspruch auf ein drittes Referat. Nur haben sie sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet. Die Freien Wähler schlagen den Trossinger Bürgermeister Clemens Maier vor. Allerdings hatten sie selbst seinerzeit bei der Wahl von Isabel Fezer (FDP) argumentiert, FDP und Freie Wähler hätten zusammen genügend Abgeordnete, um einen Bürgermeisterposten beanspruchen zu können. Beide zusammen stellen aktuell neun Stadträte, Fraktion und Puls kommen zusammen auf zwölf.