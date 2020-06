Krawallnacht: Stuttgart steht noch

Allerdings hätten sich die aus Berlin, Hamburg oder München angereisten Kamerateams und Fotografen erst einmal die Augen reiben müssen angesichts der gelassenen Beschaulichkeit am ersten Sommertag 2020. Denn schon in den frühen Morgenstunden hatten Feuerwehr, Stadtreinigung, Müllabfuhr und Technisches Hilfswerk ganze Arbeit geleistet. Zwei Dutzend Spanplatten ersetzten die zersplitterten Schaufenster. Für Horst Seehofer, eigens aus Berlin angereist, wurde extra ein heftig demoliertes Polizeifahrzeug mit zertrümmerten Scheiben in der Oberen Königstraße platziert (Bilder dazu hier). Zehn Meter weiter hatte das Eiscafé Venedig nicht so sehr viel hergegeben an optischer Untermalung. Immerhin konnte es weniger als vierzig Stunden nach dem Krawall schon wieder KundInnen mit Kugeln und Bechern bedienen, obwohl es doch laut FAZ "zerstört" worden war.

Zwei wichtige Wahlen stehen an in Stadt und Land. Die CDU will nicht nur das Rathaus, sondern auch die Villa Reitzenstein zurückerobern. OB-Kandidat Frank Nopper habe sich bereits Sonntagfrüh vor Ort ein Bild von der Lage gemacht, heißt es in einer ersten Mitteilung, just am Eiscafé übrigens – und hätte schon deshalb Teilentwarnung geben müssen. Aber weit gefehlt. Der Kreisvorsitzende Stefan Kaufmann sekundiert mit einer Binse: "Sinnlose Gewalt, Plünderungen und Zerstörungen sind in gar keinem Fall zu rechtfertigen." Am Nachmittag kann's CDU-Generalsekretär Manuel Hagel ebenfalls nicht lassen: "Die zunehmende Gewalt gegen unsere Polizeibeamten ist mit eine Folge der ständigen Anfeindungen der politischen Linken. (...) Wenn man die Arbeit unserer Polizei immer nur schlechtredet, wie es zum Beispiel eine Saskia Esken unlängst wieder tat oder wie eine rot-rot-grüne Regierung in Berlin es gar in Gesetzesform gießt, dann werden Akzeptanz und Respekt für unsere Polizei zerstört."