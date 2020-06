IG Metall: "Es darf keine Ausrede mehr geben"

Sowohl Eberspächer als auch Heller sind Zulieferer der Automobilindustrie. Dass es da schwieriger werden wird, war schon vor Corona bekannt. Was hat Corona verändert?

Nach der letzten Krise, 2008/2009, waren wir noch massiver von der Automobilindustrie abhängig als davor. Es war bekannt, dass das ein Problem bei uns in der Region ist. Dann kam der Dieselskandal, der hat alles beschleunigt, dann kam Fridays for Future – zu Recht – und hat nochmal auf die Tube gedrückt, und jetzt kam Corona und ich denke, dass das dem Ganzen noch einen weiteren Boost verschafft. Die Transformation muss jetzt kommen. Es kann keine Ausrede mehr geben, dass wir noch an irgendwas Altem festhalten. Ich denke, wir müssen da jetzt ziemlich mutig sein und alles in die Waagschale werfen und die Produkte und die Produktion auf nachhaltiges Wirtschaften umstellen. Das ist auch Konsens in der IG-Metall-Jugend: Wenn wir auf den alten Technologien hocken bleiben, werden wir irgendwann auf einem toten Pferd sitzen. Gerade wir, die wir auch noch in 30 Jahren in den Betrieben arbeiten und dort ein gutes Auskommen haben wollen, sind darauf angewiesen, dass wir in neue Technologien einsteigen. Und da mindestens Weltmarktführer werden. (lacht)

Euer Vorsitzender Jörg Hofmann und euer Bezirksleiter Roman Zitzelsberger haben die Politik dafür kritisiert, weil im Konjunkturpaket keine Kaufprämie für Verbrennermotoren vorgesehen ist. Wie kam das bei euren Leuten an?

Mein Eindruck ist, dass es auf Kritik stieß, wie das kommuniziert wurde. Das Konjunkturpaket hat großen Rückhalt, auch die Entscheidung, dass wir in Richtung Elektromobilität gehen wollen. Aber wenn man rein wissenschaftlich auf das Thema guckt, muss man einfach sagen: Ganz moderne Dieselmotoren und Elektroautos sind nahezu gleichauf, was die Ökobilanz angeht. Es ist nicht so, dass das Kaufen eines Dieselfahrzeugs schlechter für die Umwelt sein muss. Auch das E-Auto ist nicht das allein selig machende.

Aber wenn es Geld für Diesel gäbe, hieße das ja: Macht weiter so.

Nein – wie bereits erwähnt geht es nicht darum, jeden Drecksdiesel auf die Straße zu bringen, sondern die umweltfreundliche Technologie zu fördern. Aber die Politik wollte hier ein Zeichen setzen. Nur hilft das den Automobilherstellern nicht, die viele Autos auf Halde haben. Und es heißt ja Konjunkturpaket, das soll also den Absatz fördern – unter der Prämisse, dass wir in die richtige Richtung laufen. Ich meine, versuch mal ein E-Auto zu kaufen. Es gibt kaum welche. Es ist aber auch Aufgabe von Gewerkschaft, sich dafür einzusetzen, dass die Betriebe weiterhin Beschäftigung anbieten können, und dazu gehört, dass sie liquide bleiben. Da habe ich großes Verständnis für. Und das ist auch die Linie von Roman Zitzelsberger und Jörg Hofmann. Da ist ein Zitat aus dem Interview rausgegriffen und skandalisiert worden.

Wo bleibt da die Verantwortung der Auto-Unternehmen für eine offensichtlich falsche Unternehmenspolitik?

Ja klar haben die Unternehmen die Verantwortung. Die Kapitalisten haben einen Riesenreibach gemacht in den letzten Jahren. Das Problem ist halt, dass wir im Kapitalismus auf die Arbeitsplätze angewiesen sind. Also, was sollen wir machen?