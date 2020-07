Geflüchtete: Hilfe für die Verwundbarsten

Kurz darauf beendete die griechischen Regierung und der UNHCR viele Förderprogramme für Geflüchtete – Hilfsgelder wurden gestrichen, Wohnprogramme geschlossen, auch solche für Schwangere und Frauen mit Kindern. Durch den Lockdown konnten Geflüchtete nicht mehr arbeiten, viele sind mittlerweile mittellos, obdachlos und damit völlig schutzlos. "Es ist alles ziemlich elend", sagt Katja Walterscheid. Corona hat viele der Türen, die es für Geflüchtete in Griechenland gibt, geschlossen.

Gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin Elka Edelkott hat Katja Walterscheid 2018 die Hilfsorganisation Just Human gegründet. Und den eigenen Verein mit Safe Place international in Athen zusammengespannt. Safe Place hat für die Schwangere, ihr Name ist Charlotte, eine Wohnung zur Verfügung gestellt, um die Frau und ihr Ungeborenes von der Straße zu holen. Just human hat eine Sozialarbeiterin eingestellt und übernimmt die Unterhaltskosten. Zunächst nur für diese eine Frau, später sollen weitere lesbische Frauen mit Kindern in dieser Wohnung Unterschlupf finden. "Maison Charlotte" haben sie ihr neuestes Baby getauft. Etwa 27.000 Euro wird das Projekt kosten, Just Human möchte 18.000 Euro beisteuern.

Drei Mal Gefängnis für die Liebe zu Frauen

Just Human kümmert sich um Geflüchtete weltweit, insbesondere um Menschen aus dem LGBT-Bereich, um Schwule, Lesben, Intersexuelle und Transmenschen, "eine der vulnerabelsten Gruppen unter den Schutzsuchenden", sagt Elka Edelkott. "Menschen, deren Menschenrechte immer wieder verletzt werden", sagt Katja Walterscheid. Menschen, die in ihren Heimatländern verfolgt werden, teils von Todesstrafe bedroht sind, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind, die in ständiger Angst und Leugnung der eigenen Identität leben müssen. Und nicht selten aus diesen Gründen ihre Heimatländer verlassen. Wie die junge Frau, die dreimal in Kamerun im Gefängnis saß, nur weil sie Frauen liebt und nicht Männer. Als der einzige Mann starb, der ihr geholfen hat, der sie immer wieder aus dem Knast geholt hatte, ist sie geflohen.

Auch in Auffangstationen und Lagern sind es diese Menschen, die unter größtem Stress stehen, immer bedroht von Gewalt und Übergriffen. Bei Safe Place in Athen finden sie eine sichere Unterkunft. Just Human sammelt in Deutschland Spenden, um diese Unterstützung vor Ort aufrechtzuerhalten. Vor allem jetzt. Denn durch die Pandemie haben viele SpenderInnen ihre Unterstützung eingestellt.