Heidelberg, das Integrationswunder

Pläne zu einem "Gateway" für Menschen auf der Flucht standen jedoch nie, zumindest nicht am Anfang, im Zentrum der Planungen, obwohl die Stadt öffentlich bekundet hatte, nicht nur Flüchtlinge aufzunehmen, sondern auch ein "Ankunftszentrum für Flüchtlinge" bereitzustellen – wofür es anfangs noch genug freie Flächen gab. Dann fand sich aber erst einmal eine provisorische Lösung auf den am Stadtrand liegenden Flächen des Patrick-Henry-Villages (PHV), einer ehemaligen "gated community" der US-Militärs. Zwar etwas weit vom Stadtzentrum entfernt, dafür aber sofort zu nutzen, mit einigermaßen intaktem Immobilienbestand und vor allem der Option auf eine komplette Infrastruktur. Ein Areal mit fast 100 Hektar auf der grünen Wiese – aber auch wie geschaffen für eine Art Laborversuch zum Thema Städteplanung. Und ein prächtiges Objekt für Investoren.

So legte die Internationale Bauausstellung Heidelberg (IBA) 2012 ein Konzept unter dem Titel "Wissen schafft Stadt" vor, das neben vielen Einzelprojekten ab 2016 vor allem auf die Neuentwicklung des PHV fokussiert war. Unter der konzeptionellen Leitung des IBA-Direktors Michael Braum wird eine "Zukunftsstadt" geplant, die bei 10.000 Einwohnern 5.000 Arbeitsplätze in "innovativen" Bereichen beherbergen soll. Optimal für die "Boomtown" Heidelberg, so die Hoffnung der Stadtverwaltung. In diesem Modell einer modernen Zukunftsstadt ist allerdings ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge nicht vorgesehen, obwohl die Flüchtlingszahlen gerade 2015/2016 in die Höhe schnellten.

Und darum geht jetzt der Streit. Am 18. Juni soll der Gemeinderat entscheiden, wohin mit dem Ankunftszentrum. Sah es noch vor Monaten so aus, dass die Mehrheit für einen Verbleib im PHV votierte, änderten die Grünen (16 von 48 Mandate) plötzlich ihre Meinung und brachen damit ein Wahlversprechen aus dem Kommunalwahlkampf 2019. Jetzt will man – wie etwa die CDU – die Flüchtlinge in einem neu zu errichtenden Zentrum auf einer ebenfalls außerhalb liegenden landwirtschaftlichen Fläche namens Wolfsgärten unterbringen: zwischen Autobahnen und Eisenbahnlinie. Migranten sozusagen an der Wegscheide. Selbst der Wieblinger Reiterverein, der vor Jahren dorthin verortet werden sollte, lehnte damals mit der Begründung ab, das Gelände sei für seine "Pferde ungeeignet" und die "Anbindung für Jugendliche höchst bedenklich".

Machtkonstellationen

Was also hat die Grünen dazu bewogen, ihre früheren Positionen zu räumen und sich für ein Ankunftszentrum auf einem Acker am Rande der Stadt zu entscheiden? Die Antworten hierzu sind nicht besonders befriedigend, zu viel ist die Rede in der modernen Sprache des aufgeklärten und gutgemeinten Common Sense: nachhaltig muss alles sein, qualitätsvoll, zeitgemäß, innovativ, sorgsam, ökologisch, natürlich sicher für die Flüchtlinge und so weiter eben. Gewiss: Da gibt es bauliche Vorschriften, etwa einen hohen "blickdichten Zaun", der das Ankunftszentrum, sollte es im PHV verbleiben, zu einem "Solitär" machen würde, den man nicht in "einen lebendigen Stadtteil integrieren" könne. Deshalb: die Planungen für eine "Stadt der Zukunft", das IBA-Heidelberg-Projekt auf dem Patrick-Henry-Village, dürften nicht eingeengt werden, ein Ankunftszentrum passe da einfach nicht hin. Die Wolfsgärten seien auch nicht optimal, aber immer noch die "beste aller schlechten Lösungen".

Ähnlich argumentiert IBA-Direktor Michael Braum, der vor allem darauf aus ist, sein Zukunftsprojekt im Gewühl der Heidelberger Machtverhältnisse zu retten. Auch er reibt sich an dem störenden Zaun ("Zäune sind nicht auf Integration angelegt"), aber von ihm sind auch Sätze zu hören, die aufhorchen lassen. Seit er in Heidelberg ist, habe er festgestellt, dass "Stadtgesellschaft und Bürgerschaft ziemlich selbstzufrieden", ja "satt" seien, wenig aufgeschlossen gegenüber Innovationen. Er sei durchaus dafür, dass "Standorte auch wehtun müssen", nur eben nicht in Form eines hermetischen Ankunftszentrums; er habe kein Problem damit, wenn künftig in seiner Zukunftsstadt mit eingeplanten 10.000 Einwohnern 2.000 Geflüchtete leben würden, doch dann als Bürger und nicht als Ankommende . Aber, für ihn "würde eine Welt zusammenbrechen", wenn sein IBA-Projekt scheitern würde: "In dem Moment, wo das verhindert wird, bin ich ratlos, was wir der Welt zeigen wollen."