Ohne Konkurrenz war's gemütlicher

Unruhe bei den Ludwigsburger Grünen. Vor der Nominierung für die Kandidatenliste zur Landtagswahl 2021 reagieren alle Beteiligten nervös. Und Grünen-Urgestein Jürgen Walter spürt erstmals seit fast drei Jahrzehnten Gegenwind.

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Grünen eine große Geburtstagsfeier veranstaltet haben. Das war Anfang des Jahres. Da konnten sich die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck des Gefühls nicht erwehren, von steigenden Zustimmungswerten bei der kommenden Wahl förmlich in die Regierungsverantwortung getragen zu werden.

Tatsächlich hat die Partei durch die immer drängendere Klimaschutzdebatte und die erstarkende Fridays for Future-Bewegung enormen Zulauf bekommen. Die Mitgliederzahlen sind förmlich explodiert. In diesem Jahr wurde die 100.000er-Marke geknackt. Doch mit den Erfolgen und den neuen Mitgliedern verändern sich auch die Kräfteverhältnisse in der Partei. Die Jüngeren drängen an die Macht. Öffentlich wie in den Anfangsjahren werden parteiinterne Konflikte längst nicht mehr ausgetragen. Doch die Ansprüche der Jüngeren sind nicht zu überhören.

Als Beispiel dafür kann der Wahlkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg gelten. Wie unter einem Brennglas zeigt sich dort, wie schwierig der Weg in die Zukunft für eine Partei ist, die sich in der politischen Mitte etabliert hat und seit neun Jahren als stärkste politische Kraft im Land den Ministerpräsidenten stellt. Auf der aber auch wegen ihrer ökologischen Grundausrichtung immer noch die Hoffnungen auf eine konsequente Politik im Sinne des Klimaschutzes ruhen.

Ein Platzhirsch und zwei GegenkandidatInnen

Interessant macht den Wahlkreis Ludwigsburg nicht zuletzt, dass es hier der mit 28 Jahren im Landtag dienstälteste Abgeordnete nochmals wissen will. Aber für Jürgen Walter ist das nicht wie in den vergangenen Jahren ein Selbstläufer. Gleich zwei GegenkandidatInnen machen dem 63-Jährigen die Position streitig. Die Grünen stehen im Wahlkreis vor einer Zereißprobe. Wer nachforscht und sich umhört, merkt, im Untergrund brodelt es. "Es rumort schon lange", bestätigen Mitglieder des Kreisverbands. Offen reden will niemand. Vordergründig herrsche zwar ein gutes Klima, heißt es. Es wird jedoch vergiftet durch Machtinteressen, Seilschaften, Animositäten und interne Konflikte.