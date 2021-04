Neue alte Koalition im Landtag: Zurück in die Zukunft

Vor allem hat Kretschmann schon parallel zu den vier Sondierungsrunden selber in etlichen Gesprächen und Telefonaten nach Wegen einer Neuauflage von Grün-Schwarz gesucht. Nicht von ungefähr hat er vor drei Jahren ein ziemlich anspruchsvolles Buch mit dem Untertitel "Für eine neue Idee des Konservativen" geschrieben, in dem er ökologische Kernforderungen hochhält, "Maß und Mitte" rühmt und deshalb den Kompromiss als den "Normalmodus der Demokratie". Und schon vor vier Jahrzehnten, in seiner Anfängen als ökolibertärer Oberrealo, war der fromme Ex-Maoist zu dieser Überzeugung gelangt: "Die Mitte ist der Ort, wo man sich am besten bewegen kann, also werden dort die Karten neu gemischt."

Dass das oft gar nicht stimmt in der Gesellschafts-, Frauen- oder Bildungspolitik, wo zukunftsträchtige Ideen gern an progressiven Rändern entstehen, steht auf einem anderen Blatt. Die Enttäuschung vieler in den Gewerkschaften, im Landesfrauenrat, in den Naturschutzverbänden ist groß. Dem Land droht bis 2026 zumindest partieller Stillstand. Und wenn dann auch noch die Klimaambitionen zu weiten Teilen scheitern, weil die CDU und die ihr nahestehenden Kräfte die Thematik eben nicht mit der wortreich in Aussicht gestellten und so dringend notwendigen Entschlossenheit angehen – das Herz dieser Partei schlägt nun mal lauter für anderes –, drohen ganz schlechte Noten. Gerade für Kretschmann selbst. Einmal, am vergangenen Samstag, als er der stauenden Öffentlichkeit sogar in Liveschalten seine Beweggründe erläutert, muss er schmunzeln: er habe Respekt vor den eigenen Forderungen.

In zehn Jahren Kontext ist eine lange Chronologie der umgesetzten Ankündigungen entstanden, aber zugleich auch eine der vielen enttäuschten Hoffnungen. "Die Grünen sind eine ganz normale Partei geworden, mit allen Intrigen, Kabalen, Machtspielchen", schrieb Kontext nach der Landtagswahl 2011. "Jeder, der einmal geglaubt hat, er könne sich in der Partei der Sonne wärmen, in einer Art beschützender Werkstatt gar, wird schnell eines Schlechteren belehrt." Und dann gerade zu hellseherisch: Für die Partei "indes wird die neue ungewohnte Macht alles andere als eine Spaßveranstaltung". Neu und ungewohnt ist die Macht nicht mehr. Aber genutzt werden will sie jetzt zur Rettung der Welt. Zu schön wäre es, könnte Kontext in den nächsten zehn Jahren die Erfolge auflisten.