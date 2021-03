CDU und Provinz: Auf Geisterfahrt

Der nächste Satz dürfte allerdings kaum zu belegen sein: "Ich habe schon vor zehn Jahren gewarnt, dass wir mit unseren Themen und unserer Aufstellung in den großen Städten untergehen werden." Und dann verspricht Kaufmann noch, dass die CDU in der Landeshauptstadt den Kopf nicht in den Sand stecken wird. Dabei wäre doch Herausziehen angesagt, endlich Anknüpfen an Manfred Rommels liberalen schwäbischen Weltgeist, sich endlich der Realität im Talkessel zu stellen, wo etwa der Wegfall von 16 Parkplätzen an der Markthalle längst überfällig ist und alles andere als "grüne Ideologie“. Und nicht nur dort.

Für die 15 größten Städte in Baden-Württemberg mit insgesamt mehr als zweieinhalb Millionen EinwohnerInnen sitzen im neuen Landtag gerade noch drei Schwarze, dabei ist die neue Fraktion mit 42 Abgeordneten genauso stark wie die alte. Im Vergleich zu 2016 sind aber allein 20 der prestigeträchtigen Direktmandate für die jeweils Stimmenstärksten in den einzelnen Wahlkreisen an die Grünen abgewandert.