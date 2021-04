Kontext-Gästebuch: "Oft forsch und meist auch ungeniert"

» In einer Stadt, die sich tieferlegen lässt – S 21 –, die "Querdenkern" freien Lauf gewährt und andererseits bei der eben stattgefundenen Landtagswahl mit knapp 40Prozent Grün wählt, ist Kontext mit seiner leidenschaftlich-kritischen Aufklärung der journalistische Leuchtturm, der in diesem Meer von Paradoxien Orientierung und Zuversicht bietet. Seit nunmehr 10 Jahren. Kontext: immer mit Herz und Verstand unterwegs, unabhängig und ohne Weichspüler. Kontext stellt in Baden-Württemberg das journalistische Ausrufezeichen dar. Wir bleiben weiterhin an Eurer Seite.

Gudrun und Werner Schretzmeier