Zehn Jahre Kontext: Der Job ist noch nicht erledigt

Und dazu gehört die Veröffentlichung der menschenverachtenden, rassistischen Chatprotokolle eines Mitarbeiters zweier AfD-Abgeordneten im Landtag. Beide sitzen nach der jüngsten Landtagswahl nicht mehr im Plenum. Doch das gerichtliche Nachspiel ist noch längst nicht beendet. Auch, wenn uns das Oberlandesgericht Karlsruhe im einstweiligen Verfügungsverfahren recht gegeben hat: Am 6. Mai 2021 steht nun das Hauptsacheverfahren in Frankfurt an. Schriftlich, wegen Corona. Vor drei Jahren stand der Artikel "'Sieg Heil' mit Smiley" in Kontext. Und noch immer schwebt das Damoklesschwert der gerichtlichen Auseinandersetzung mit hohen Schadensersatzforderungen über uns. Aber wir bleiben zuversichtlich. Nicht zuletzt, weil uns so viele unterstützen und stärken. Wir lassen uns nicht einschüchtern.

Viele tolle Menschen halten Kontext am Laufen

Ganz schön üppig geworden, diese Ausgabe, wo wir doch erst im nächsten Jahr feiern wollten. Ja, stimmt, diese Jubiläumsausgabe ist gewachsen im Laufe der Planung. Und das ist symptomatisch. Denn sie zeigt schlicht, wieviele Menschen daran beteiligt sind, Kontext am Laufen zu halten. Die vielen Freien, deren Leidenschaft und Expertise in Kontext einfließen. Der ehrenamtliche Vorstand, der die Gelder verwaltet, der Redaktion den Rücken freihält – und sich aus Journalistischem raushält, wie unser Vereinsvorsitzender Uli Reinhardt im Gespräch mit seinen Kollegen Johannes Rauschenberger und Jürgen Klose berichtet. Die Fotografen, die KolumnistInnen, die treuen Leser- und UnterstützerInnen, die in unserem Gästebuch sagen, was ihnen passt und was nicht. Und nicht zuletzt die taz, die uns von Anfang an Platz freigeräumt hat am Wochenende und mit einer monatlichen Lizenzgebühr unterstützt. Wir passen gut zusammen, taz und Kontext, in aller Unabhängigkeit und kritischen Solidarität.

Kontext ist einseitig? Ja, und das werden wir auch in Zukunft sein. Einseitig für Völkerverständigung, für einen schonenden Umgang mit der Erde, für eine gerechte Welt, in der die Armen nicht ärmer und die Reichen nicht immer reicher werden, für Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Ist das ein Vorwurf? Dann her damit. In diesem Sinne gibt es noch viel zu tun. Mal sehen, ob die nächsten zehn Jahre dafür reichen.