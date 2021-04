Unser Vorstand erinnert sich: Gefühlt wie Dagobert Duck

Was war denn euer schönstes Erlebnis in den zehn Jahren, und worauf hättet ihr gerne verzichtet?

Reinhardt: Das war eindeutig dieser März/April 2012, wo sich innerhalb von wenigen Wochen so viele Leute gefunden haben, Kontext zu retten. Und dann die Bereitschaft so vieler, uns im Prozess mit der AfD zu unterstützen. Großartig! Verzichtet hätte ich gerne auf die schwierigen Anfangsjahre mit so manchen Querelen. Seit ein paar Jahren läuft es aber richtig gut. Wir kümmern uns ums Wirtschaftliche, die Redaktion ums Journalistische. Das ist eine Arbeitsteilung, die funktioniert, auch wenn nicht immer alle der gleichen Meinung sind. Das kann ich aushalten.

Rauschenberger: Für mich war auch die Reaktion auf unseren Notruf das Highlight. Dann gab es mal eine originelle Spende von Thomas Barth, der am 31. März 2012 mit 10.000 Euro Hartgeld in Leinensäcken in der Redaktion erschien. Ich habe mir den Josef-Otto Freudenreich geschnappt und wir sind zu zweit mit diesen Säcken zur Filiale der Bundesbank in Stuttgart in der Theodor-Heuss-Straße gefahren, haben das Geld abgeliefert und zählen lassen. Wir haben uns gefühlt wie Dagobert Duck!

Auch die Auftritte von Kontext bei allen möglichen Veranstaltungen haben Spaß gemacht. Ein super Highlight war das Fest im Theaterhaus anlässlich des fünfjährigen Jubiläums mit Max Uthoff – Honorar null, Unterhaltungsfaktor zehn! Da fällt mir noch eine schöne Anekdote ein: Beim Fest im Theaterhaus zum zweiten Jahrestag der Gründung witzelte ein Festredner, es zeuge von wenig Selbstbewusstsein, zwei Jahre zu feiern – so nach dem Motto, das nehmen wir noch mit, bevor es zu Ende geht. Er irrte sich bekanntlich!

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

Reinhardt: Wenn es uns gelänge, in den nächsten zwei Jahren Kontext auf finanziell stabilere Beine zu stellen, nicht mal so sehr, um die Gehälter anzuheben, sondern um die Zahl der MitarbeiterInnen in der Redaktion zu erhöhen, das wäre mir eine Riesenfreude. Weil ich befürchte, wenn dieser Zustand der Selbstausbeutung in der Redaktion noch länger so anhält, dann könnte dieser Diamant in der Zeitungslandschaft, wie mal jemand schrieb, stehend k.o. gehen.

Rauschenberger: Ich teile die Sorgen von Uli im Hinblick auf die Belastung der Redaktionsmitglieder. Wir müssen die Leserschaft und den Unterstützerkreis von Kontext auf eine breitere Basis stellen. Dazu gehören mehr Jüngere, mehr MigrantInnen. Und Vorstand wie auch Teile der Redaktion sind in den vergangenen zehn Jahren miteinander älter geworden. Also müssen wir auch hier Jüngere dazugewinnen.

Existenziell wichtig ist, dass die Kooperation mit der taz aufrechterhalten wird. Kontext muss auch weiterhin in der gedruckten "taz am Wochenende" erscheinen, wenn die taz ihre täglichen Ausgaben künftig auf digital umstellt. Die Vorstellung, wir müssten die aktuell 8.000 Euro Lizenzgebühren durch 800 SoligeberInnen ersetzen, lässt mich nicht gut schlafen!

Ich bin überzeugt, dass Kontext auch in Zukunft benötigt wird. Unsere Wochenzeitung hat ihren angestammten Platz in der Presselandschaft – als Modell für einen anderen Journalismus und nicht zuletzt auch als kritische Stimme zu S 21, Stuttgart und Baden-Württemberg.

Ich spreche, glaube ich, für alle, wenn ich zum Schluss feststelle: Die Arbeit im Vorstand macht uns viel Freude. Wir machen das aus Überzeugung ehrenamtlich. Und wir wünschen Kontext und uns viele weitere spannende Jahre mit vielen engagierten LeserInnen und MitstreiterInnen!