Unsere Fotografen: Danke, Polizei!

10 Jahre Kontext, das sind für mich persönlich auch 10 Jahre Fotografie als Beruf. Und deshalb gibt's von mir zum Geburtstag zehn Fotos, die meinen Wunsch für das nächste Jahrzehnt, sowohl in unserer Gesellschaft als auch in der Schaubühne, in den Blick nehmen: Viel Mut und Kraft für jede Menge Krawall und Remmi Demmi, für Chancen statt Risiko, für Experimente. Denn jedes Kratzen an der Fassade der Gegenwart, ob im Journalismus, auf hoher See oder auf der Straße, malt am Ende ein Bild der Zukunft an die Wand.