Der rote Großvater und der radikale Nachwuchs: Anstinken gegen die Apokalypse

Trotzdem gibt es ja noch viele KollegInnen, die ihre Arbeit mit einer Menge Idealismus betreiben, die man nicht verdächtigen muss, dass ihnen Daimler und Amazon jede Zeile diktieren, und die sogar von Zeit zu Zeit in auflagenstarken Medien zu Wort kommen. Wie kann das sein?

Ferngesteuerte Schreibstifte des Kapitals und der angeschlossenen Regierung? Das ist Quatsch. Natürlich gibt es noch viele KollegInnen, die einen guten Job machen. Nur werden die Spielräume immer enger. Nicht aus politischen, sondern aus ökonomischen Gründen. Nehmen wir die "Süddeutsche Zeitung": Wenn hier 40 KollegInnen gehen (müssen), darunter auch hochdekorierte, sind das etwa zehn Prozent der Redaktion. Die Arbeit in Print und Digital nimmt aber nicht in gleichem Maße ab, im Gegenteil, sie wird mehr. Weil hier engagierte Leute zugange sind, werden sie versuchen, die Lücke zu schließen. Sie hatten auch das Glück, in Kurt Kister einen Chefredakteur zu haben, der ihnen den Rücken freigehalten hat. Von ihm stammt der schöne Satz: "Leider gibt es Verlagsmanager (und auch Chefredaktionen), die nicht nur an den Ästen sägen, sondern auch den Baum nur für einen dicken Ast halten".

Kontext kommt da wie eine Art binnenkapitalistische Chimäre daher: funktioniert ohne Werbung, weil genug Leute für etwas bezahlen, das andere umsonst haben können. Hättest du gedacht, dass das zehn Jahre lang gutgeht?

Im Leben nicht. Wir waren ja schon nach einem Jahr so gut wie tot. Die 200.000 Euro von Andreas Schairer, einem Enkel des Herausgebers der "Stuttgarter Zeitung", waren vervespert. Aber sollten wir als Einjahresfliege enden? Unsere LeserInnen haben Nein gesagt und so viel gespendet, dass wir weitermachen konnten. So nach dem alten Spontispruch: Du hast keine Chance, aber nutze sie. Ein aufgeweckter Immobilienmensch hat uns sogar 86 Kilo Kleingeld vor die Tür gestellt. Es waren 10.000 Euro. So sind wir von Jahr zu Jahr getragen worden. Von unseren LeserInnen, ohne Werbung und ohne Verleger.

Kontext war ja nicht dein erster Versuch, Gegenöffentlichkeit mit aufzubauen.

Das erste Abenteuer war die "Karlsruher Rundschau", die wir 1982 gegründet haben. Ausdrücklich gegen das schwarze, verschnarchte Monopolblatt, die "Badischen Neuesten Nachrichten". Den revolutionären Eifer haben die frühmorgendlichen Fahrten nach Freiburg gebremst, wo wir gedruckt haben. Nach zwei Jahren waren wir pleite, obwohl wir Willy Brandt im Interview hatten. Den Schuldenberg von 170.000 Mark, den wir bei der "Badischen Zeitung" angehäuft hatten, hat uns der Verleger erlassen – beim Abendessen in seiner Villa. Serviert hat ein weiß behandschuhter Butler. Das waren halt noch Kerle.

Da zeigt sich ein Verleger so gnädig – und trotzdem bekommt ihr Stand in Kontext dauernd was auf den Deckel. Womit haben sie das verdient?

Weil Leute wie der alte Hodeige von der Badischen noch Verleger waren. Der fand uns einfach gut, weil wir uns was getraut haben. Sowohl journalistisch als auch ökonomisch. Heute sitzen Manager an der Spitze von Verlagen, die auch bei Würth Schrauben verkaufen könnten. Hör sie an, wie sie reden, die Break-Even-Artisten, schau dir an, was aus sie aus ihren Blättern gemacht haben, wenn sie noch welche haben und nicht schon durch Auto-, Immo- und Datingportale ersetzt haben. Ein ganz großer Meister darin ist der Oberzampano von Axel Springer, Mathias Döpfner, der zugleich auch noch Verlegerpräsident ist.

Die Zeitung ist halt auch nur eine Ware, da gelten die gleichen ökonomischen Zwänge wie für eine Hose oder einen Knopf: Am Ende muss die Bilanz stimmen. Gibt es da überhaupt noch eine Alternative zur kosteneffizienten Nachrichtenproduktion, womöglich querfinanziert über die ein oder andere Spielwiese?

Irrtum. Die Zeitung ist keine Ware. Als die Alliierten ihre Lizenzen vergeben haben, hatten die Zeitungen den Auftrag, den Deutschen den Faschismus auszutreiben, also eine demokratische Funktion. Ich erinnere an die sogenannte Vierte Gewalt, die Kontrolle von Legislative, Exekutive und Judikative, die von den Zeitungsherren auch noch gerne betont wird. In ihren Sonntagsreden. Die Wahrheit ist der Hosenknopf. Und deshalb muss dringend an anderen Modellen gearbeitet werden. Sei es an Stiftungen, an öffentlich-rechtlichen Lösungen oder eben an gemeinnützigen Projekten wie Kontext, die nicht profitgetrieben sind.

In den Parlamenten der Deutschen sitzen und saßen Faschos, die Staatsgewalten sind regelmäßig in abstruse Skandale verstrickt. Zustände sind das! Der Laden macht einen ziemlich verlotterten Eindruck. Hat die Presse ihre Kontrollfunktion verpennt?

Vorsicht mit Pauschalurteilen. Du bist doch sonst ein Meister des Differenzierens. Es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, die einen guten Job machen, aber das sind oft EinzelkämpferInnen. Solange sie in den Redaktionen nicht gezielt gefördert werden, solange sie eher als Kostenfaktoren betrachtet werden, solange die Redaktionen bis zur Schmerzgrenze und darüber hinaus ausgedünnt werden, solange wird das nix mit der Vierten Gewalt. Und für den Fall, dass du mit den Faschos diverse AfD'ler im Stuttgarter Landtag gemeint haben solltest, dann kann ich nur sagen: schwieriges Gelände. Als Kontext zuletzt die zu verständnisvolle Behandlung der braunen Brüder durch baden-württembergische Regionalmedien kritisiert hat, war wieder Feuer unterm altmedialen Pressedach.

Die Klimakatastrophe eskaliert ungebremst, die Rechten feiern weltweit ein Comeback, Menschen ertrinken vor der Festung Europa, andere hungern, obwohl sie nicht müssten. Viele Krisenherde, kaum Aussicht auf Besserung – trotz aller Mühen, über diese Missstände aufzuklären. Hast du einen Tipp für Frustrationstoleranz?

Brennende Gelassenheit. Das stimmt ja alles. Aber wenn du dir die Apokalypse Tag für Tag in die Bude holst, wirst du verrückt, zumindest depressiv. Dagegen habe ich immer angekämpft und dafür den Journalismus ausgesucht. Das Wort als Waffe, ich weiß, das klingt abgeschmackt, aber das ist es. Dass du dir dabei immer wieder Beulen holst, ist klar, aber was wäre, wenn du in die Grube fährst und dir sagen müsstest: Ich habe mich nicht dagegen gewehrt? Oder können linke Jungphilosophen damit nichts mehr anfangen?

Linksradikal, wenn ich bitten darf, ich möchte ja nicht mit Reformern und Realos in einen Topf geworfen werden. Kapital- und Klimakollaps sind wohl nicht mehr abwendbar – das nennt sich Pragmatismus – und hier die nicht vorhandenen Chancen nutzen zu wollen, ist höchstwahrscheinlich ein mühseliger Windmühlenkampf. Aber vielleicht lassen sich ja ein paar Folgen abmildern und die Hoffnung bleibt, dass eine Zukunft ohne allzu gravierenden Zivilisationsbruch vielleicht noch möglich ist. Dafür lohnt sich der Einsatz und, das kann ich mit Stolz sagen, etwas Besseres habe ich ja eh nicht zu tun.

Beste Voraussetzungen für eine steile Karriere.

Zumindest bei Kontext.