Die AfD und der "Südkurier": Werte im Ausverkauf

Anja Pasquay, Pressesprecherin des Verlegerverbandes BDZV, erklärt es so: "Zu prüfen wäre allenfalls, ob ein 'grober, unschwer zu erkennender Verstoß' vorliegt. Zum Beispiel bei volksverhetzenden Inhalten wäre ein Abdruck unzulässig. Der Inhalt muss so offensichtlich 'vom Gewohnten abweichen', dass es jedem Anzeigenmitarbeiter auffällt."

Andererseits: Nur weil man etwas nicht zwingend machen muss, kann man es aus Sorgfaltsgründen ja dennoch tun. Gerade wenn man es mit einem Kunden wie der AfD zu tun hat, die nun nicht unbedingt für ihre Faktentreue bekannt ist. Wann und wie die Redaktion von der AfD-Beilage erfuhr, wollte das Unternehmen auf Nachfrage nicht beantworten.

Aus der Redaktion selbst hört man Verschiedenes. Die Stimmung sei geteilt zwischen jenen, die die Linie des Verlages unterstützten und jenen, die die AfD-Beilage für einen Fehler halten. Öffentlich äußern will sich aber kaum jemand. Lediglich die Politikredakteurin Mirjam Moll schrieb auf Twitter, sie distanziere sich als Privatperson von der Beilage. Ansonsten kamen vor allem Kommentare von ehemaligen Beschäftigten. Martin Jungfer, ehemaliger Online-Chef der Zeitung, schrieb auf Twitter: "Für nicht einmal 15.000 Euro kann man also einen gewissen Teil der journalistischen Haltung einer Lokalzeitung kaufen. Sieh an!" Und Bastian Brauns, ehemaliger Autor des Blattes und nun Politikredakteur bei Cicero, twitterte: "Bitter, was hier aus dem 'Südkurier' zu werden scheint."

AfD – ein Kunde wie jeder andere. Wirklich?

Das Unternehmen selbst brauchte eine ganze Weile, bis es auf all den Aufruhr reagierte. Medienanfragen beantwortete es mit einer gleichlautenden Pauschalantwort, die auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und die Überparteilichkeit der Zeitung abhob: "Der Inhalt von Wahlwerbung spiegelt nicht die Haltung unseres Verlags wider. Die Beilage ist nicht Teil der Berichterstattung des 'Südkurier'. Der Absender dieser Beilage ist eindeutig erkennbar, durch ein eigenes Impressum gekennzeichnet, und klar vom redaktionellen Teil getrennt. Das gehört zu unseren Grundsätzen für die Veröffentlichung von Wahlwerbung. Eine Demokratie hat viele Stimmen und Meinungen. Einige davon sind schwer zu ertragen. Was in unserer politischen Landschaft legitimiert ist und was nicht, darüber wachen unsere Staatsorgane", erklärte Unternehmenssprecher Christian Wulf. Mehr wollte der Verlag nicht dazu sagen. Konkrete Nachfragen zum Statement ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Die Lage des Verlages wurde auch nicht richtig besser durch einen Hinweis, den die Zeitung am Erscheinungstag der AfD-Beilage auf seine Titelseite druckte. Die Verantwortung der Inhalte liege bei der AfD, hieß es, die Beilage sei nicht Teil der Berichterstattung des "Südkurier". Das las sich so, als sei das AfD-Pamphlet irgendwie unabwendbar über den Verlag gekommen, als sei der Zeitung beinahe zu Druck und Verteilung verpflichtet. Dem ist freilich nicht so.

"Ein vorzeiten tatsächlich diskutierter 'Kontrahierungszwang' für Einzeitungskreise oder Monopolisten besteht jedenfalls nicht", erklärt Anja Pasquay vom BDZV. Es herrscht also grundsätzliche Vertragsfreiheit. Anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein privates Zeitungsunternehmen nicht verpflichtet, Wahlwerbung von jeder nicht verbotenen Partei zu publizieren. Wer mit der AfD Geschäfte macht, entscheidet sich aus freien Stücken dafür.

Pasquay sagt aber auch: "Rechtlich gesehen ist die AfD ein Kunde wie jeder andere auch." Der Verband mische sich in die wirtschaftlichen Belange der Unternehmen nicht ein. Tatsächlich ist es ja nicht das erste Mal, dass ein Verlag in die Schlagzeilen gerät, weil er Beilagen mit bedenklichen Inhalten druckt und verteilt. Auch die Badische Zeitung und das Stuttgarter Pressehaus waren damit in der Vergangenheit schon aufgefallen. Kontext berichtete.