Koalitionsverhandlungen: Dieser Weg wird kein leichter sein

Bei Lichte betrachtet, und abhängig von den Wechselwirkungen und wechselnden Stimmungen, die Sondierungsgespräche zwangsläufig mitprägen, wäre allein diese Drohkulisse schon ein Grund dafür, an einer belastbaren Fortsetzung von Grün-Schwarz zu zweifeln. Ebenso wie die hinter vorgehaltener Hand gestreuten Gerüchte, Wolf Hamann, der vor wenigen Tagen abgelöste Amtschef im grün-geführten Sozialministerium, könnte in eine Masken- oder Testbeschaffungsaffäre verwickelt und deshalb in Rente geschickt worden sein. Überhaupt die CDU-Affären, Masken- sowie wie Aserbaidschan-, die nicht ausgestanden sind im Landesverband, wären eine zusätzliche Belastung für Grün-Schwarz.

Noch schwerer wiegt der Kurs, den der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet vorgeben muss mit Blick auf die Bundestagswahl im September. Er lässt in seiner mit Spannung erwarteten Rede am Dienstag in Berlin einen Ausblick zu auf die anstehenden Wochen, in denen die Grünen nach seiner Ansicht die Hauptgegner sind. Er wolle Klimaschutz "nicht mit Bürokratie, wie unsere Mitbewerber es vortragen, ich will Klimawohlstand". Oder: "Die Zukunft lässt sich nicht mit ideologischen linken Experimenten gestalten." Die Wahlprogramme der Linken, der SPD und der Grünen "lassen erahnen, dass wir im Ziel vielleicht einig sind, im Weg haben wir völlig unterschiedliche Ansätze".

Große Unsicherheit: Wer hat in der CDU das Sagen?

Keine gute Grundlage also für die Startphase einer neuen Komplementärkoalition, in der die Südwest-CDU sogar in Aussicht gestellt hat, sich bei gemeinsamen Projekte unterzuordnen. Offiziell hält das Schweigegelübde des von Thomas Strobl angeführten Verhandlungsteams. "Aber der digitale Flurfunk funktioniert", berichtet einer jener Landtagsabgeordneten, die in der zu Ende gehenden Legislaturperiode kein Problem damit hatten, den Kiwi-Koalitionsvertrag beim Thema Wahlrechtsreform zu brechen. Das werde nicht mehr vorkommen, beteuern auch andere: "Wir wissen jetzt, wer der Koch ist."

Daniel Caspary, der Karlsruher Europaabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende, hat eine neue, verlässlichere Verteilung der Rollen sogar schon öffentlich gemacht. Lange sei ihm nicht bewusst gewesen, wieviel Sand von einigen in der CDU ins Getriebe gestreut worden sei: "Das werden wir abstellen." Da stelle sich sofort die Frage nach dem "Wir", kontert ein Vorstandsmitglied der Grünen. Niemand wisse nämlich derzeit, wer in der CDU seine Versprechungen wirklich durchsetzen könne. Eine Mehrheit in der Führung der Landespartei, so heißt es, tendiere deshalb nicht nur aus inhaltlichen Gründen zur Ampelkoalition, "sondern vor allem, weil bei SPD und FDP das Machtgefüge steht".