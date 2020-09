Das neue Waldsterben: Mein Freund, der Baum

Manche werden sich noch an das "Waldsterben" in den 1980er-Jahren erinnern, das als Begriff sogar Eingang in fremde Sprachen gefunden hat. Damals dachte man, es sei bald platt, das "grüne Zelt", das gut ein Drittel unseres Landes behütet. Und dann kam es doch nicht so weit, weil unter anderem Entschwefelungsanlagen sowie die Stilllegung von Braunkohlekraftwerken in der Ex-DDR geholfen haben, und die damalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast das "Waldsterben" 2003 offiziell für beendet erklärt hatte.

Jetzt ist es wieder da. Nicht wegen des sauren Regens, sondern wegen etwas viel Schlimmerem, wegen des Klimawandels, der nur als Wort so harmlos daher kommt. Wandel, so scheint es, ist doch immer. Aber so? Kretschmann schaut nach oben, wo sich dürres Geäst vom blauen Himmel abhebt. Es waren einst die Kronen von Buchen, heute sind es morsche Stämme und Äste. Dass es sogar die Buchen einmal so "wickeln" würde, das habe er nicht erwartet, sagt der frühere Biologielehrer, das sei "dramatisch", das bedeute "Alarmstufe rot". Kretschmann ist sichtlich erschrocken. Fichten und Kiefern ja, aber Buchen, von denen wir als Kinder lernten, dass man sie bei Gewittern suchen sollte? Diesen Klimawandel müsse man mit aller Kraft bekämpfen, knarzt er in die Mikrofone.

Der Job des MP ist auch kein Honigschlecken

Der 72-Jährige steht auf einer Lichtung, kurzärmlig, graue Jeans, Wanderschuhe, mit noch ernsterer Miene, als er sie sonst an den Tag legt, um sich herum Pressevolk. Und dann ist man versucht zu denken, dass dieser Job auch kein Honigschlecken ist. Der Unfall auf der A 81 und das tote Kind sind erst ein paar Tage her.