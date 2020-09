Die Heizpilz-Klemme

Die Lebensgrundlagen der meisten Menschen aber – und das ist die Zwickmühle, in der sich verantwortliche Entscheidungsträger gegenwärtig befinden – hängt nicht nur von einer artgerechten Umwelt ab, sondern auch von Arbeitsplatz und Einkommen. Etwa ein Drittel aller Haushalte in der Bundesrepublik verfügt über keinerlei finanzielle Rücklagen. Falls ein Monatslohn ausbleibt, führt das zu Problemen, die die soziale Existenz bedrohen. Bei etlichen Unternehmen verhält es sich ähnlich: Im Businessplan ist in der Regel kein Stillstand vorgesehen. Wenn nun gebeutelte Gastronomen nach Wochen, in denen die Maßnahmen zum Infektionsschutz bereits ein Loch in die Kasse gerissen haben, darüber klagen, dass ein Winter mit stark eingeschränkten Bewirtschaftungsmöglichkeiten sie endgültig vors finanzielle Aus stellt, ist das durchaus ernst zu nehmen.

Die gleiche Konfliktlage zeigt sich bei der Autoindustrie, die führende Grüne mit Staatskapital vor dem Zusammenbruch retten wollen. "Es würde eine schwere Krise auslösen, wenn diese Arbeitsplätze wegfielen", stellt etwa die Wirtschaftsredakteurin Ulrike Hermann zutreffend fest. Aber es wird ebenfalls eine schwere Krise auslösen, wenn solche Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Schon heute überschlagen sich die Katastrophenmeldungen nicht nur, was die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie anbelangt. Kalifornien sieht derzeit aus wie der Schauplatz einer postapokalyptischen Blockbuster-Dystopie, in der Arktis ist gerade ein Gletscherstück abgebrochen, das so groß ist wie Paris, und laut einer Studie aus dem August befindet sich die Menschheit auf direktem Wege in das schlimmste Horrorszenario des Weltklimarats, das lange als Alarmismus galt, mit einer prognostizierten Erderwärmung von bis zu 5,5 Grad noch in diesem Jahrhundert.

Da scheint sich auch in der Politik eine gewisse Ratlosigkeit breitzumachen. So geschehen bei Baden-Württembergs grünem Regierungschef, der jüngst den heimischen Forst inspizierte und ganz erschrocken war, weil der dramatische Zustand darbender Buchen "Alarmstufe Rot" bedeute. Jetzt müsse der Klimawandel mit aller Kraft angegangen werden, sagt Winfried Kretschmann, der kürzlich noch Kaufprämien für Verbrennungsmotoren forderte. Wer den Landesvater im absterbenden Walde sieht, ist "versucht zu denken, dass dieser Job auch kein Honigschlecken ist", schreibt Josef-Otto Freudenreich in einer Reportage zum Spaziergang im Schönbuch.