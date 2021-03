Winfried Kretschmann: Wunder der Natur

Aus Liebe zur Natur zählte Kretschmann vor 42 Jahren zu den Mitbegründern seiner Partei. Im selben Geiste hat er 2011 versprochen, den Erhalt der Biodiversität ins Zentrum der Landespolitik zu rücken. Ein Begriff, bei dem andere hätten nachschlagen müssen. Und deshalb sind die Ausgaben für den Naturschutz in den zehn Jahren seines Regiments in Baden-Württemberg verdreifacht worden, auf 90 Millionen Euro jährlich. 2.300 Projekte wurden allein dank des bundesweit einmaligen Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt angestoßen, es gibt Biotopverbünde, Moorrenaturierungen oder spezielle Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Tier- und Pflanzenarten.

Ein Biodiversitätsstärkungsgesetz des Landes ist verabschiedet, das den Einsatz von Pflanzenschutzmittel um mindestens 40 Prozent bis 2030 drosseln und den Anteil des ökologischen Landbaus auf mindestens 30 Prozent bringen will, das den Erhalt von Streuobstwiesen vorsieht, ein Verbot von Schottergärten oder die Maßgabe, Beleuchtungen zu installieren, die das Prädikat insektenfreundlich verdienen.

Beim Tempo des Klimawandels packt ihn der Zweifel

Aber der ganze Erdball braucht ein Wunder oder am besten gleich mehrere: "Wenn man das Tempo des Wandels sieht, wie die Gletscher verschwinden oder wie der Permafrost auftaut, packt einen der Zweifel". Am 3. März ist der "Tag des Artenschutzes". Die Insekten sterben auch in Baden-Württemberg. Im Studium an der Uni Hohenheim mussten anno dazumal Käfer bestimmt werden, mit dem Käscher zogen die Studenten über die Alb, da sei nichts zu spüren gewesen von Insektenmangel. Die Wiesen gibt es nicht mehr und nicht die Kinder, die zu Fronleichnam am Feldrand Blumen pflückten. Wunder will der sehr religiöse Kretschmann übrigens nicht religiös verstanden wissen, sondern mit Hannah Arendt als etwas Unerwartetes. Eben dies sei notwendig im Kampf gegen die Erderwärmung, bei dem "ganz andere Kräfte und ganz andere Mehrheiten mobilisiert werden müssen für die tiefe Umgestaltung der Industriegesellschaft".

Wie wenig es hilft, dass die Südwest-Grünen die berühmten dicken Bretter in 30 Jahren Opposition gebohrt haben, zeigt sich am Thema Windenergie. Als Kretschmann in grauer Vorzeit sich selbst an einem Windrad beteiligte, erwies sich das als "ein Flop". Nach dem Machtwechsel von 2011 hatte er gedacht, "die Grünen kommen in die Regierung und nach drei Monaten werden hier Windräder gebaut". Tatsächlich dauerte es drei Jahre, bis die planungsrechtlichen Vorgaben geschaffen waren. Deutlich verfehlt wurde das von Grün-Rot ausgegebene Ziel, bis 2020 zehn Prozent Strom aus Wind zu überzeugen.