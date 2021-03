Jugend in der Klimakrise: Am Rand der Verzweiflung

Zum Durchatmen kam er erst dank einer Zwangspause: Mit dem Corona-Lockdown im Frühling 2020 konnten keine Aktionen mehr auf der Straße stattfinden, und nach einem Jahr permanenter Verausgabung hatte Schultheiß etwas Zeit für sich selbst. "Als ich dann aber trotz Ruhe überhaupt nicht mehr aus meinem Loch gekommen bin", sagt er, "wurde mir klar, dass vielleicht mehr dahinter steckt als nur Erschöpfung."

Nach der Burnout-Diagnose musste der damals noch Minderjährige drei Monate auf einen Therapieplatz warten. "Da kommt man sich schon etwas verhöhnt vor", lässt er wissen. Gerettet hat ihn, dass sich ein paar Freundinnen und Freunde aus der Umgebung auf zur Baumhausbesetzung in den Dannenröder Forst machten. "Da habe ich gefragt, ob ich mitkommen kann. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich die Zeit überstanden hätte." So wurden die Wochen zwischen den Wipfeln zu einer Erfahrung fürs Leben.

Höhenflug und Bruchlandung

Psychische Erkrankungen, berichten Nisha Toussaint-Teachout und Charlotte von Bonin, "sind in der Bewegung für Klimagerechtigkeit leider keine Seltenheit". Die beiden gehören zum Gründungskreis der Stuttgarter Ortsgruppe von Fridays for Future und wissen aus eigener Erfahrung, wie aufreibend der Einsatz für intakte Lebensgrundlagen und Klimagerechtigkeit sein kann. "Oft wird Aktivismus noch immer als Hobby missverstanden", sagt Toussaint-Teachout. Aber ihr wäre es lieber, wenn sie und Gleichgesinnte nicht dafür kämpfen müssten, dass der Planet bewohnbar bleibt. Von Bonin pflichtet bei: "Eigentlich ist das ein riesiger Skandal, wenn Kinder und Jugendliche die Politik an ihre eigenen Abkommen erinnern müssen."

Im Januar 2019 hat von Bonin die Doku "Before the flood" gesehen – die aufzeigt, dass der Klimawandel längst kein abstraktes Phänomen mehr ist, das eines fernen Tages vielleicht mal zum Problem werden könnte, sondern bereits heute verheerende Folgen entfaltet. "Und zwar so sichtbare, dass sich das nicht mehr wegschieben ließ", sagt die 24-Jährige. Als sie dann am gleichen Abend einen Artikel über Greta Thunbergs Schulstreik gelesen hat, dachte sie sich: So etwas braucht es hier auch. Also hat sie eine Telegram-Nachricht im Freundeskreis verschickt und am nächsten Freitag standen sie zu sechst auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Um diese Zeit gründeten sich überall auf der Welt Ortsgruppen und die Fridays for Future wurden in wenigen Monaten zur größten Bewegung der jüngeren Gegenwart.

Das ist die andere Seite der Medaille im Kampf für Klimagerechtigkeit: Neben realpolitischen Rückschlägen, die bis an den Rand der Verzweiflung und darüber hinaus führen können, führt das gemeinschaftliche Engagement für eine bessere Welt auch zu euphorischen Hochgefühlen. Am deutlichsten wurde diese Ambivalenz, erzählt Toussaint-Teachout, am 20. September 2019, beim globalen Klimastreik mit Millionen Teilnehmenden. "Wir dachten, wir haben alles auf unserer Seite: Die Wissenschaft, eine Jugend, die aufsteht, diese mitreißende Dynamik und so viel positive Energie." Dann kam noch am gleichen Abend das "Klimapäckchen" der Bundesregierung, und das war "wie ein Faustschlag ins Gesicht". Je ausgeprägter der Idealismus, desto härter kann die emotionale Bruchlandung werden. "Im Frühjahr 2019 habe ich eine Veranstaltungsanfrage für den Herbst abgelehnt. Weil ich davon ausgegangen bin, dass es unsere Arbeit bis dahin nicht mehr braucht", sagt Toussaint-Teachout und lächelt traurig. "Das war wohl etwas naiv."