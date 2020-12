Dannenröder Forst: Ein Hoch auf den Ungehorsam

Politik braucht Druck, sonst kommt sie auf dumme Ideen – etwa Wälder plattzumachen, damit der freie Bürger Gas geben kann. Zum Glück regt sich dagegen Protest wie im Dannenröder Forst. Doch statt zivilem Ungehorsam zuzujubeln, unterstellen viele Medien eine ominöse Lust an Gewalt.

Das Charakteristische an kleineren deutschen Städten ist, dass sie alle nach demselben Prinzip aufgebaut sind. Wo bei der Gestaltung von Ortschaft und Umland die Prioritäten lagen und größtenteils noch immer liegen, zeigt sich in und um das hessische Stadtallendorf ganz mustergültig. Wer auf dem Weg zum Bahnhof – er soll 2010 angeblich modernisiert worden sein – die Niederkleiner Straße entlangschlendert, kann nicht nur das Autohaus Schwalm und den Car Wash Service Stadtallendorf bestaunen, sondern spaziert in wenigen Minuten an vier Tankstellen vorbei. Trotzdem ist der Ort seinem Landkreis bei der Verkehrswende voraus: Neben Marburg ist die Stadt mit ihren knapp 22.000 Einwohnern die einzige hier, in der kommunale Buslinien zum Einsatz kommen. Jeweils einmal pro Stunde und mit vielen Ausnahmen am Wochenende.

Um das Autofahren in der Region noch attraktiver zu gestalten, ist Großes geplant: An die A49, die derzeit ausgebaut wird, soll Stadtallendorf über die B454 zwei Anschlüsse erhalten, einen im Norden und einen im Süden. Ein Wermutstropfen: Im benachbarten Dannenrod, nur ein paar Kilometer weiter, muss es für mehr Autobahn weniger Wald geben. "Ich habe nie daran gezweifelt, dass das ein wichtiges und sinnvolles Infrastrukturprojekt für die Region ist", verriet Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) kürzlich in der "FAZ" – und zu befürchten steht, dass er das ernst meint. Vermutlich hat er aber recht, wenn er sagt: "Dieser Lückenschluss wurde von vielen in der Region lange herbeigesehnt."