Corona und die Kommunen: "Bausteinsystem mit Notbremse"

Frau Heute-Bluhm, die Teststrategie sorgt seit einigen Tagen für Debatten. Es gab ein gewisses Hin und Her. Wie läuft's jetzt mit den Schnelltests aus Sicht der Städte?

Unsere mahnenden Worte nach dem Testgipfel vor zwei Wochen haben gefruchtet. Nach dem diffusen "die Kommunen können auch was tun" haben wir mit kräftiger Schützenhilfe des Innenministers nun auch vom Sozialministerium Antwort erhalten: Der finanzielle Rahmen ist jetzt geklärt. Wer nur Schnelltests vom Land nimmt, bekommt pro Test neun Euro, wer selbst bestellt 15 Euro. Das gilt für die Fremdtests, nicht die Selbsttests. Die sind ja gerade erst genehmigt worden. Also das ist in Ordnung. Über das ganze Prozedere, was danach folgt Abrechnung, Dokumentation – , darüber verhandeln wir jetzt. Das ist ja auch nicht gerade wenig Aufwand.

Sie, also der Städtetag, sowie der Gemeindetag und der Landkreistag haben kritisiert, es sei unklar, welches Ziel das Land mit seiner Teststrategie hat. Wissen Sie das mittlerweile?

Nicht wirklich. Bei dem Testgipfel war Professor Martin Mielke vom RKI und der hat unseren Ansatz bestätigt: Man muss in die Einrichtungen hineingehen, man muss regelmäßig testen und man muss dokumentieren. Denn es geht ja darum, die positiv Infizierten rauszufischen und zwar am besten den ersten. Wir kennen das aus den Kitas und sonstigen Einrichtungen: Wenn ein Infizierter drin ist und Zeit hat, die anderen anzustecken, dann gehen die Infektionen plötzlich ganz schnell exponentiell nach oben. Ich halte es für wichtig, jetzt solche Angebote auch den Arbeitgebern zu machen, damit auch in den Unternehmen regelmäßig getestet wird. Dieses Signal sollte schnellstmöglich gesendet werden.

Aber bislang hieß es doch, die Infektionsschutzregeln am Arbeitsplatz reichen aus?

Wenn sie konsequent eingehalten werden ­können. Wir hatten in Schwäbisch-Hall den Fall: ein Arbeitgeber – großer Ausbruch. In Hohenlohe auch und im Landkreis Konstanz. Da reicht ein einziges solches Ereignis und dann treibt's die Infektionen in der Region wieder steil nach oben. Aber: Wenn man regelmäßig testet und das erfasst, dann kann man in der Konsequenz die Schulen öffnen – siehe Österreich. Und wenn es dann Probleme gibt, weil man Lehrer dafür nicht heranziehen kann, tja, dann muss man eben einen anderen in die Klasse schicken.