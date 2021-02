Gewerkschaften: Kämpfen in der Pandemie

Der Gewerkschafter ist aufgeputscht an diesem Tag. "Meine Erwartungen sind übertroffen. Fast 200 TeilnehmerInnen an einem Sonntagnachmittag – super." Zusammen mit den anderen drei Aktionsorten haben an diesem Tag knapp 1.000 Menschen gegen die Zerschlagung protestiert. Wie bekommt man die Leute unter Corona auf die Straße? Mit Webkonferenzen? Münchow: "Naja. Wer auf Arbeit nicht viel mit dem Computer zu tun hat, ist da nicht so affin, auch wenn es immer besser funktioniert. Wir telefonieren viel, rufen unsere Mitglieder einzeln an." Das sei zwar viel Arbeit, käme aber gut an. In die Betriebe gehe man weiterhin. "Wir müssen vor Ort sein. Am Telefon hab ich ja nur Mitglieder, aber wir wollen doch auch Noch-nicht-Mitglieder erreichen." Wie erschwert Corona sonst die Arbeit? "Inzwischen können wir Hygienekonzepte aus dem Effeff aufstellen. Es ist allerdings alles viel aufwendiger und dauert länger." Wie viele Überstunden hat er selbst im vorigen Corona-Jahr angesammelt? Münchow lacht. "Das weiß ich nicht genau, aber deutlich mehr als sonst, klar. Aber in diesem Job ist immer auch ein ehrenamtlicher Teil dabei."

Vor dem Eingang des K&U-Ladens steht nun eine maskierte NGGlerin mit rot-weißem Flatterband bereit. Nachdem sich alle in eine Teilnehmerliste eingetragen haben – wegen der Corona-Nachverfolgung – streben die Demonstrierenden zur Menschenkette. Diszipliniert nehmen die maskierten Frauen und Männer mit anderthalb Metern Abstand das Band entgegen, spazieren los.

"Das sind Nasenlöhne"

Auch bei Hubl in Vaihingen an der Enz tragen die Demonstrierenden Masken. Es ist Mitte Februar und auch hier geht es um Tarif. Nur andersrum. Die 115 Männer und Frauen, die in dem edelstahlverarbeitenden Unternehmen arbeiten, wollen endlich einen. Die Bude läuft gut, auch weil sie Teile für die Gesundheitsbranche fertigt. "Zum Beispiel haben wir ein Produkt, das letztlich bei der Impfstoffherstellung von Biontech benötigt wird", erzählt Silvia Velasco, Betriebsratsvorsitzende bei Hubl. An jenem Dienstag hat die IG Metall Ludwigsburg zur Demo aufgerufen, weil der Geschäftsführer des Unternehmens Rainer Kiefer sich weigert, über Tarifbindung zu verhandeln. Ein Gespräch hatte es gegeben, danach sagte Kiefer weitere Gespräche ab. Ihm ist offenbar vor allem der Partner IG Metall ein Graus.