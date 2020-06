Die Corona-Zeche

Die Ska-Band "No Sports" sorgte für heitere, aber auch kämpferische Stimmung. Die Transparente forderten "Schutzschirm für Menschen statt für Kredite" oder "Management abbauen, nicht die Belegschaft – Solidarität mit den Eberspächer Kollegen". Unter diesem Transparent stand Sidar Carman vom DIDF (Föderation Demokratischer Arbeitervereine): "Der Mensch und seine Bedürfnisse müssen im Mittelpunkt stehen." Die Krise lege die Mängel des herrschenden Systems offen. Angesichts der schwersten Rezession seit Jahrzehnten, die bereits mit Wucht den Arbeitsmarkt getroffen hat, dürfe man nicht "zu ungleichen Verhältnissen" zurückkehren. Carman betonte, dass man sich für "solidarische Perspektiven starkmachen muss". Das ginge nur ohne "Trennung und Ausgrenzungen", gemeinsam von unten und mit allen Beschäftigten. Denn, so Carman, "die Erfahrung aus der letzten Banken- und Finanzkrise zeigt, dass der Staat wieder einmal das Kapital und die ökonomisch-politischen Regelwerke rettet."

Das machte auch Alexander Münchow (Landesbezirkssekretär NGG-Südwest) deutlich, der die skandalösen Zustände in der Fleischindustrie anprangerte und sagte: "Wir sollten nicht so viel Mitleid mit den Kapitalisten haben." Sie seien bislang die Profiteure der Krise, wie die milliardenschweren Rettungsprogramme, die Aushebelung von Arbeitsgesetzen und die Debatte um die Aufhebung des Mindestlohns zeigten. Heute sei es wichtiger denn je, die Gewerkschaften für kommende Auseinandersetzungen zu stärken. Man müsse auch sprechen über das riesige Vermögen der Reichen, woher es kommt und dass es sich auch in Krisenzeiten vermehrt (hier gibt es seine Rede in voller Länge zum Herunterladen).