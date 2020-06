Mit Peter auf dem Bauernhof

Dass es einen ziemlichen Unterschied gibt zwischen Großlandwirten und Bauern wie ihnen, findet allerdings auch ihr Mann. Die einen produzieren, "aber bei uns wächst etwas", sagt Traugott Fetzer. Dennoch: "Die Bauern sind in diese Ecke getrieben worden. Ständig sollte mehr produziert werden, ständig sollte alles größer und mehr werden." Das sei kein guter Weg. Doch genau diese Richtung – je größer der Hof, desto mehr Subventionen - wurde vom Bauernverband in den vergangenen Jahren doch stets verteidigt, oder? Fetzer: "Ich bin nicht im Bauernverband!" Er will, dass differenziert geschaut wird. "Wir haben hier in Baden-Württemberg doch ganz andere Situation als in Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen." Die CDU in Baden-Württemberg habe in den vergangenen Jahrzehnten vieles gemacht, um die Landwirtschaft zu ökologisieren. Aber seit die Grünen in der Regierung seien, werde alles Geld in die Bio-Höfe gesteckt. "Sie glauben ja nicht, wieviel die bekommen!" Wieviel denn? "Ich würde 250.000 Euro für die Umstellung auf Bio bekommen!" Macht er's? "Nein. Da würde ich ja noch mehr kontrolliert."

Nachhaltige Nahrungsproduktion bis 2030

Mittlerweile haben Hauk und Marius Fischer, Fetzers Schwiegersohn in spe, das Kampagnen-Plakat über die Tür des Hofladens gehängt. Bevor es an den Grill geht, um Burger aus eigener Herstellung mit Gemüse von Esslinger Gemüsebauern in Brötchen aus Mehl einer regionalen Mühle zu essen, ist auch hier noch der Fototermin dran. Die Kühe sind gerade ganz weit weg, reagieren aber im Gegensatz zu den Schafen auf Pfeifen und Rufen, kommen langsam angetrabt, stellen dann aber fest, dass Fotografieren nicht ihr Ding ist. Streicheln ist nicht möglich. Hauk scheint das nicht zu bedauern, er stellt sich mit den Fetzers ein Stück vor die Herde und lässt sich lächelnd fotografieren.