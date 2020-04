Nette Fotos für ein tolles Image

Gemeinsam mit mehreren Partnern wie dem Landesbauernverband, dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband und den Maschinenringen will Hauk "gezielt die Menschen hervorheben, die täglich für unsere vielfältigen Lebensmittel ackern und damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten", heißt es in einer Pressemitteilung. Unterstützt wird er von Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, des baden-württembergischen Bauernverbandes, des europäischen Bauernverbandes, außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der Südzucker AG und der BayWa AG, Eigentümer eines Hofes mit 340 Hektar Ackerbaufläche plus 22 Hektar Weinberge bei Heilbronn und einstmals für die CDU Gemeinde- und Kreisrat in seiner Heimat.

Rukwied freut sich laut Pressemitteilung über die Kampagne und lässt sich zitieren: "Wir Landwirte erfahren gerade momentan viel Zuspruch und Wertschätzung für unsere Arbeit. Das honorieren die Bürgerinnen und Bürger verstärkt mit ihrem Einkauf in den Hofläden, den Automaten oder Verkaufsständen." In ähnliche Hörner stoßen die Vertreter der anderen mitmachenden Verbände, viel ist die Rede von den wichtigen Familienbetrieben, den kleinen Höfen und der regionalen Vermarktung. Wer will da schon widersprechen?

Kampagne und Wirklichkeit

Naja, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ist nicht ganz überzeugt von der Kampagne. "Wir sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt Frieder Thomas, Geschäftsführer in Baden-Württemberg. Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von konventionell und ökologisch arbeitenden Bauern, die seit 40 Jahren kritisch auf die die wachstumsorientierte Landwirtschaftspolitik schauen und selbst andere Wege einschlagen. "Natürlich finden wir regionale Vermarktung richtig", erklärt Thomas und er fände es gut, dass Hauk dies unterstützt. "Aber durch eine völlig andere Agrarpolitik haben wir die dafür notwendigen Strukturen kaum mehr." Seit Jahrzehnten setze die Landwirtschaftspolitik vor allem auf Wachstum und Export. Wer viel Land hat, bekommt mehr Geld von der EU. Thomas kommentiert: "Die Bauern produzieren so viele Erdbeeren, so viel Milch, so viel Schweinefleisch – das ist für den Export. Man importiert Futtermittel aus Übersee, verkauft das Schweinefleisch nach China, und am Ende behalten wir nur die Scheiße und haben Nitrat im Wasser."