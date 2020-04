Piksende Ungewissheit

Die Polizei werde die Bevölkerung zum Impfen zwingen, behauptet sie weiter, es werde zudem mehr Suizide geben. Die Mutter zweier Kinder beschäftigt sich schon lange mit dem Thema, es treibt sie um, macht ihr Sorgen, sie schreibt dem örtlichen Gemeinderat, sendet Leserbriefe an Zeitungen. Draußen scheint die Welt noch in Ordnung. In Welzheim hinter Stuttgart lebt sie mit ihrem Mann Johann in einer ruhigen Wohnhaussiedlung. Ein Ort wie aus einem Werbeprospekt. Sauber geschnittene Hecken säumen die Wege. In der Ferne: Kindergeschrei. Familienidylle, ein Hund läuft an der Leine voraus. Normalerweise tuckert hier die "Schwäbische Waldbahn" friedlich durch die Gegend – wäre da nicht Corona. Alles wirkt verschlafen. Doch Weinert kann nicht verstehen, warum die Menschen hier nicht "aufwachen". Sie glaubt an eine Verschwörung. "Wer auch immer dahintersteckt", rätselt die 58-Jährige. Sie wisse es nicht genau. Regierung: wahrscheinlich. Pharmakonzerne: sehr wahrscheinlich.

Aufnahmeprüfung für Journalisten

Orientierung bei ihren Vermutungen bekommt sie von einem Mann, der in Herrenberg wohnt: Hans Tolzin. Er ist gelernter Molkereifachmann und in eigenen Worten "selbsternannter Medizin-Journalist". Tolzin ist der Pop-Star der deutschen Impfgegner-Szene. Er betreibt mehrere Webseiten zum Thema Impfen, gibt einen sogenannten "Impf-Report" heraus, schreibt Bücher und stellt den Sinn des Impfens infrage – ebenso wie die Existenz des neuartigen Coronavirus. In seinem Online-Shop lassen sich Vortragsmitschnitte auf DVD, Aufkleber und "Info-Material" erwerben. Tolzin hat Scientologen-Bekanntschaften, interessiert sich für die "Germanische Neue Medizin", publizierte sechs Bücher im Kopp-Verlag – bekannt dafür, auch Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern eine Plattform zu bieten. Sein Verständnis von freier Presse lässt zu wünschen übrig: Am Rande einer Demonstration griff er 2018 ein Fernsehteam von "Spiegel TV" körperlich an und bedrohte es. Auf eine Interview-Anfrage seitens Kontext fordert er eine "kleine Aufnahmeprüfung", bevor ein Gespräch stattfinden könne. Damit wolle er sichergehen, ob man denn auch gut recherchieren könne. Seinen bizarren Mikrokosmos möchte er nicht als Ansammlung "komischer Aluhut-Träger" dargestellt haben.