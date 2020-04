Er saß, wie er freimütig einräumt, schon mal auf einem Tandem – vorne nämlich. Und er erinnert sich auch noch genau, wie anstrengend es war, den Lenker zu bedienen. An seine Besatzung aber, das ist die bittere Realität, erinnert er sich nicht mehr. Wer auch immer sich auf den hinteren Plätzen die Seele aus dem Leib gestrampelt haben mag, ist der Vergessenheit anheimgefallen. Und wieder einmal bewahrheitet sich: Der einfache Arbeiter, der sich unter großer Anstrengung in einem Prozess verausgabt, auf dessen Ziel und Verlauf er kaum Einfluss hat, ist im Vergleich zu seinen Vorgesetzten einen Scheißdreck wert.

Anti-egalitär und demokratiefeindlich

Manchen mag die Fundamentalkritik am Tandem übertrieben vorkommen, wo es doch so unschuldig wirkt, ja, beinahe ulkig. Sobald aber der Schleier fällt, ist das Tandem als das anti-egalitärste Gefährt überhaupt entlarvt: In privilegierter Position lenkt das Mehrpersonenrad ein autoritärer (Fahrzeug-)Führer und gaukelt den Hinterbänklern Möglichkeiten der Einflussnahme vor. Sie dürfen eventuell Unmut über die Kurswahl artikulieren oder vielleicht Empfehlungen vorbringen, wo es als nächstes hingehen könnte. Sobald es aber ans Entscheiden geht, an die Steuerung der gemeinsamen Geschicke, marginalisiert dieses tendenziell demokratiefeindliche Vehikel die Mitgestaltungsmöglichkeiten einer lenkerlosen Strampelklasse.