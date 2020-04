"Die Propaganda hat gewirkt"

Vom Hahn-und-Kolb-Haus in der unteren Königstraße zog die Galerie wahrscheinlich 1933 in den Königsbau um. Ganz genau weiß Freerk Valentien dies nicht, denn bei der Zerstörung des Königsbaus im Krieg gingen die Geschäftsbücher verloren. Gleich im März 1933 übernahm F. C. Valentien, wie der Vater seinen Namen im Briefkopf abkürzte, Teile einer Ausstellung von Oskar Schlemmer, die im Württembergischen Kunstverein geschlossen worden war. "Am Anfang hat man geglaubt, man muss Charakter zeigen", meint der damals 77-jährige Galerist 1979 in einem Fernsehinterview, "nachher ging das ja nicht mehr."

Für seine Ausstellungen mit modernen Künstlern nahm F. C. Valentien vehemente Kritiken im NS-Kurier und Gestapo-Verhöre in Kauf. "Ist sich Valentien darüber klar, dass er sich im Sinne wirklicher Kunstpflege kein Verdienst erwirbt, wenn er solche Kunst propagiert?", schreibt Carl Albert Drewitz, später Pressereferent von Joseph Goebbels, am 13. September 1933 drohend zu einer Ausstellung. "Die Zeit hat gegen Oskar Schlemmer und ähnliche Experimentierer entschieden, die ihre Versuche als vollendete Kunstwerke anzubieten wagen."

Der Sohn sagt dagegen: "Ich war ein begeisterter Nazi-Anhänger. Im Jungvolk mit elf Jahren wollten sie mich an die Napola in Sonthofen schicken, aber meine Eltern haben das irgendwie unterbunden." Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten gab es seit 1933. Ihre Aufgabe war die "Erziehung zu Nationalsozialisten, tüchtig an Leib und Seele für den Dienst an Volk und Staat". Für den Vater hätte das gefährlich werden können. "Andere Jungvolk-Angehörige haben ihre Eltern oft verraten", so Valentien. Aber: "Die Gefahr bestand bei uns nicht, meine Eltern waren viel zu liebevoll mit mir."