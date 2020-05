Und dann, der Abgang im Verborgenen. Mit Mund-Nasen-Schutz steigt Jebsen ins Auto, nach einer dreistündigen Demonstration unter anderem genau gegen diese Masken. Der Superstar der Anti-Corona-Bewegung folgt der Anregung der Regierung, dieses Stück Textil zu tragen, die sogenannte "Maulsperre". Freiwillig. Während er in Videos, als Joker geschminkt, dazu aufruft, Gesicht zu zeigen, und auf "KenFM" Atemmasken als das "neue Hakenkreuz" bezeichnet werden. Bleibt nur der fromme Wunsch an seine Fans: Lasst euch nicht verarschen.

Am Vortag der "Querdenken"-Demo, dem 8. Mai, fand sich eine – verglichen mit dem Großereignis auf dem Cannstatter Wasen – weitaus kleinere Schar von Menschen ein. Vor dem Mahnmal für die Opfer des echten Faschismus am Stuttgarter Karlsplatz, um am historischen Datum der deutschen Kapitulation vor 75 Jahren an die größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte zu erinnern und daraus zu lernen. Vergleiche dazu "KenFM": "In der BRD wurden durch Kanzlerin Merkel weite Teile der Grundrechte auf unbestimmte Zeit kassiert. Selbst das Recht, sich öffentlich zu versammeln, ist bei Strafe verboten. Diese Maßnahmen sind historisch einmalig. Selbst unter Adolf Hitler, der am 20. April 1889 geboren wurde, durfte sich das Volk sogar noch Ende 1944 öffentlich versammeln."

Abgesehen davon, dass es bestimmte Volksgruppen in der Nazi-Zeit schwer hatten, frei zu demonstrieren, ist dieser Beitrag ausgerechnet am Führer-Geburtstag erschienen – drei Tage, nachdem das Bundesverfassungsgericht am 17. April 2020 geurteilt hatte, dass öffentliche Versammlungen straffrei möglich sein müssen, und es also, ganz im Sinne der funktionierenden Gewaltenteilung, den Kurs von Kanzlerin Merkel und ihrer Regierung korrigiert hatte.