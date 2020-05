Boni für die Namenlosen!

Was sich in der Wertschätzung noch nicht niedergeschlagen hat. Die Corona-HeldInnen sind andere, von Bonuszahlungen ist keine Rede, trotz der neuen Komplexität in diesem Beruf. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat sogar ein Gutachten dazu vorgelegt. "In der Pandemie kommt eine Aufgabe zur Geltung, die lange Zeit wenig Beachtung gefunden hat", schreiben die AutorInnen, "denn das Arbeitsschutzgesetz verlangt vom Arbeitgeber, den Stand der Hygiene zu beachten." Damit seien die jeweils aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft, vor allem des Robert-Koch-Instituts (RKI) gemeint. Und es geht keineswegs nur um die Abstandsregeln, sondern gerade um die Unterschiede zwischen Reinigen und Desinfizieren.

"Unter Reinigung wird ein Prozess zur Entfernung von Staub, chemischen Substanzen oder Mikroorganismen unter Verwendung von Wasser mit verstärkenden Zusätzen verstanden", heißt es in einer RKI-Handreichung. Desinfektion wiederum sei ein Prozess, "durch den die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen infolge Abtötung/Inaktivierung unter Angabe eines standardisierten, quantifizierbaren Wirkungsnachweises reduziert wird mit dem Ziel, einen Gegenstand/Bereich in einen Zustand zu versetzen, dass von ihm keine Infektionsgefährdung mehr ausgehen kann". Derzeit gibt es dafür 10,80 Euro pro Stunde im Westen und 10,55 Euro im Osten.

Beispiel für die gestiegenen Herausforderungen ist die Situation in LehrerInnenzimmern. Dass dort jedeR einen eigenen Arbeitsplätze hat, ist die ganz große Ausnahme, und weil so viele kommen und gehen, erst recht im Schichtbetrieb, muss dauerdesinfiziert werden. Eigentlich. "Der Aufwand ist riesig", weiß ein Gemeinschaftsschulleiter. Und die Angst nicht klein, denn keiner will mitverantwortlich sein für den nächsten Hotspot. Denn nach den Vereinbarungen von Bund und Ländern würde bekanntlich ein ganzer Stadt- oder Landkreis stillgelegt bei 50 neuen Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Putzen nach "Hausfrauenart"

Ebenfalls schon bekannt ist der Aufwand im Stuttgarter Landtag. Grundreinigen zwischen Sitzungen im Plenarsaal dauert etwa eine Stunde, eine Öffnung des Hauses für Besuchergruppen ist vorerst nicht möglich, zumal der Platz angesichts der Abstandsregeln für Abgeordnete gebraucht wird. Und in der Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern, dem ersten Land, das diesen Schritt gewagt hat, zeigt sich, wie schwierig die – keineswegs geruchlose – Desinfektion von verlassenen Tischen für neue Gäste ist, während an den Nachbartischen gegessen wird, ganz zu schweigen von der Dauerputzete eingeschweißter Speisekarten.