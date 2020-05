Kreuz und quer

Ich gehe in Breuningers Konsumquarantäne am Louis-Vuitton-Laden vorbei und zähle vor der Tür zwölf Wartende, die laut verordneter Distanzpflicht eine Schlange von 18 Metern bilden müssen. In Zeiten der Kurzarbeit ein beachtlicher Kundenandrang im Kampf um existenzrelevante Taschen und Koffer. Das Ganze wäre mir vielleicht gar nicht aufgefallen, hätten nicht zuvor auf dem benachbarten Karlsplatz ein paar Dutzend Menschen "Wir sind Urlaub" skandiert. In diesem Slogan fehlte nicht etwa, wie im Straßenslang üblich, eine Präposition ("Ich geh Lidl"). Vielmehr signalisierten Schilder mit der Louis-Vuitton-relevanten Aufschrift "Leere Koffer – leere Kassen" den drohenden Untergang der Reisebüros.

In solchen Momenten wünsche ich mir als systemirrelevanter Fußreisender einen Trip, wie ihn der Schriftsteller W. G. Sebald erlebte: "Nicht ein einziger Gedanke war in meinem Kopf", schrieb er in seinem Buch "Die Ringe des Saturn" über einen Spaziergang durch die karge Landschaft der britischen Ostküste. "Mit jedem Schritt wurde die Leere in mir und die Leere um mich herum größer und die Stille tiefer ... Ich wähnte mich unter den Überresten unserer eigenen, in einer zukünftigen Katastrophe zugrunde gegangenen Zivilisation."

Womöglich hat diese Zukunft schon begonnen, denke ich, als ein paar hundert Meter weiter einige Gewerkschafterinnen höhere Löhne im Einzelhandel fordern. Sie erinnern uns daran, dass Frauen und Männer an den Ladenkassen täglich dem Virus ins Auge sehen, ohne in unserer Zivilisation auch nur eine Handvoll Euro für ihre Tapferkeit zu bekommen. Ersatzweise klatschen abends ein paar aus meiner Nachbarschaft bei offenem Fenster in ihre frisch in Unschuld gewaschenen Hände.

Mitten in dieser keineswegs neuen menschlichen Katastrophe unserer neoliberalen Zivilisation machen sich Tage später Tausende auf, um auf dem größten Rummelplatz der Stadt für "Grundrechte" zu demonstrieren. Ihre Aktion nennt sich "Querdenken". Ein lustiges Motto für einen wie mich, der verzweifelt hofft, irgendwo an den Corona-Abgründen auf die Spuren eines Geradeausdenkens zu stoßen – bevor er zwischen lauter Kreuz- und Quergedanken mit dem Kopf gegen die Wand rennt, um vielleicht auf diese Weise Ruhe in einer Sebald'schen Leere zu finden.