"Zur Hölle mit den Bastarden!"

Als Gregor etwa mit seinem kleinen Trupp in das Büro einer überraschten Heeresintendantur platzt, bittet Major Behring (Rolf Hoppe) bei der Gefangennahme darum, sich bei seiner oberen Dienststelle telefonisch abmelden zu dürfen. Tatsächlich: Da will sich ein deutscher Offizier ordentlich verabschieden von einem Krieg, der eine ganze Welt ins Chaos gestürzt hat. Ein Versuch der Formwahrung, der – man sieht es den Mienen der sowjetischen Soldaten an – ebenso lächerlich wie erbärmlich wirkt. Da schwadroniert in diesem Film, für den der große Menschenkenner Wolfgang Kohlhaase ("Sommer vorm Balkon") am Drehbuch mitschrieb, auch mal ein Bildungsbürger vor seinen Bücherwänden davon, dass ein Volk eben "ein Schicksal" habe; da biedert sich der Bürgermeister eines Kleinstädtchens mit einer roten Fahne an und offeriert Gregor ein Glas Wein, das dieser ignoriert; da haben Sowjetsoldaten bei der Befreiung des KZs Sachsenhausen Schreckliches gesehen und lassen sich jetzt, als sie in einem Schrebergarten einen Lagerwächter gestellt haben, auch durch Gregors Begleiter, einen Heine zitierenden Hauptmann der Roten Armee, nicht davon abbringen, diesen Mann zu erschießen.

Kein Erinnern nach Wichtigkeit

Konrad Wolf hat seinen episodischen Film im Rückblick inszeniert. Der Abstand der Jahre schwächt nicht die Intensität des Erlebten, aber er führt zu einem reflektierenden Blick. Zu einem Zeigen, das auch Ambivalenzen zulässt, zu einem Verstehen, das freilich nicht vorschnelles Vergeben bedeutet, und auch zu Szenen, in denen ein Tabu wie etwa das von den Vergewaltigungen durch die Rote Armee vielleicht nicht gebrochen, aber eben doch angespielt wird. "Lieber mit einem als mit allen", sagt die junge Deutsche (Jenny Gröllmann), die Schutz sucht bei dem zum Kommandanten der Kleinstadt Bernau ernannten Gregor. Ob es für dieses Land weitergehen kann, wird Gregor von ihr gefragt, und er antwortet, wenn auch ohne rechte Überzeugung: "Das Leben wird sich normalisieren, die Trümmer werden weggeräumt ..." Als jedoch in den letzten Szenen des Films noch einmal ein SS-Trupp zuschlägt und Gregors Kamerad Sascha stirbt, da allerdings schreit der junge Leutnant den fliehenden Faschisten Racheschwüre hinterher.

In der Bundesrepublik hat der "Heimat"-Regisseur Edgar Reitz 1976 einen Blick zurückgeworfen auf die "Stunde Null". Wie in so vielen Filmen zum Kriegsende schildert auch dieser die Erlebnisse eines Jungen, dessen Kindheit endgültig zu Ende geht. Der etwa 16-jährige Joschi (Kai Taschner) knattert in Lederjacke, aber auch er immer noch in kurzen Hosen, mit dem Motorrad durch ein Niemandsland, das von der US-Armee schon wieder verlassen wird – der Junge tauscht noch schnell ein Hitler-Bild gegen Lucky Strikes – und von der Roten Armee noch nicht besetzt ist. In einem Kaff bei Leipzig sucht dieser trotzig-arrogante Joschi einen Nazischatz, mit dem er sich die Passage nach Amerika finanzieren will. Edgar Reitz, der das Nachkriegsdeutschland hier in einem Mikrokosmos erfasst, hat zu seinem Film gesagt: "Das ist das Komische. Wenn man sich erinnert, man sieht dann plötzlich, dass Leben und Sterben auf der Ebene von Kaffeetrinken läuft. Das, was wir in unseren späteren Urteilen immer lernen, dass es ein Oben und Unten in der Wichtigkeit gibt, also die großen wichtigen Ereignisse des Lebens und die, die man vergessen hat. Unsere Erinnerung hat diese Unterscheidungsfähigkeit gar nicht, erinnert sich nicht nach Wichtigkeitsgraden."

"Baader-Meinhof here we come"

Auch "Stunde Null" erinnert sich, wie alle der bisher genannten Filme, an diese Zeit in Schwarzweiß. Der Verzicht auf Farbe signalisiert dabei oft eine Ästhetik des Ernsten, des Nüchternen, der Besinnung und auch des Tragischen. (In Deutschland wurden die Trümmerfilme bald von den farbigen Heimatfilmen der Wiederaufbauzeit abgelöst und verdrängt.) Oliver Hirschbiegels 2004 gedrehter Film "Der Untergang" ist dagegen in Farbe, und er spendiert Adolf Hitler und seiner Nazi-Riege in ihren letzten Bunkertagen auch noch eine Tragik, so als wären diese Täter wichtiger für eine Erzählung als die Menschen, die von ihnen vernichtet wurden. Das deutsche Kino am politisch-moralischen Tiefpunkt. Cate Shortland hat ihren Film "Lore" (2012) ebenfalls in Farbe inszeniert, aber ihre Geschichte einer 15-Jährigen (Saskia Rosendahl), die nach dem Tod ihres SS-Vaters mit den jüngeren Geschwistern durch ein kaputtes (und mit wacklig- fragmentierender Handkamera eingefangenes) Deutschland irrt, ist trotzdem viel näher dran an Wolfs "Ich war neunzehn" als am "Untergang". "Lore" bietet keine Gewissheiten, aber Begegnungen und Fragen – so viele Fragen.