Sahra Mirow: Instagram linksrum

Die Linke hat es in Baden-Württemberg schon immer schwer gehabt. Corona macht es nicht leichter. Spitzenkandidatin Sahra Mirow versucht es mit einer Mixtur aus Insta-Talks und harten Themen.

"Ich liebe Dich! Die Linke" steht auf dem Wahlplakat, das die Drehtür des Parteibüros im Stuttgarter Westen ziert. Sehr romantisch. Es gehe um die Liebe zum Menschen, um Solidarität und Gemeinschaft, erläutert Sahra Mirow, die 36-jährige Spitzenkandidatin der baden-württembergischen Linken, und räumt ein, dass sie sich an so viel Gefühl erst gewöhnen musste. Distanzierung läuft bei ihr über feine Ironie – das zeigt ihre Belustigung über dieses Wahlplakat. Ihr Humor stammt eindeutig aus Norddeutschland so wie sie.

Die gebürtige Lübeckerin wohnt in Heidelberg. Dort hat sie vor ihrer vollgestopften Bücherwand ein Roll-up-Banner aufgestellt, das sie gar nicht mehr abbaut und vor dem sie Instagram-Live-Talks oder Facebook-Livestreams absolviert. Ein junges, achtköpfiges Online-Team organisiert den Netzauftritt. Lisa Neher, die Pressefrau der Linken, sagt, die jungen Menschen sprühten vor Ideen, aber das ändere nichts am Corona-Grundsätzlichen: "Die Menschen gehen auf Abstand".

An diesem Tag hat Mirow den digitalen Wohnzimmer-Wahlkampf gegen Präsenz und Termine in der Stuttgarter Landesgeschäftsstelle eingetauscht. Gerade hat sie noch ein Video fertig gedreht, dann eilt sie zum Gespräch. Sie steht unter Strom, Multitasking pur. Während sie spricht, wirft sie Blicke aufs Handy, in den Raucherpausen telefoniert sie, selbst im Insta-Live-Talk klappt sie nebenher den Laptop auf.