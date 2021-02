Landtagswahl und Tariftreue: Kaum Interesse an guter Arbeit

MarktwirtschaftlerInnen argumentieren gerne, es würde die Tarifparteien schwächen, wenn der Gesetzgeber sich in das Tarifgeschehen einmischt. Wenn Gewerkschaften stark wären, also viele Mitglieder hätten, würden sie eben gute Tarifverträge machen. Wenn nicht, hätten Beschäftigte wohl kein Interesse an abgesicherten Arbeitsbedingungen. Das hält Thorsten Schulten für Unsinn: Mit Blick auf unsere Nachbarn gebe es fast kein Land, wo Massen in Gewerkschaften organisiert seien. "Gewerkschaften sind immer darauf angewiesen, dass bestimmte Institutionen die ausgehandelten Verfahren verallgemeinern." So erklären Länder wie Belgien, Frankreich, Niederlande fast alle Tarifverträge für allgemeinverbindlich. Tarifverträge gelten also auch für Firmen, die nicht im Arbeitgeberverband sind. In Österreich läuft es etwas anders. Dort sind etwa 28 Prozent der Beschäftigten in einer Gewerkschaft, Tarifverträge aber gelten für 95 Prozent. Denn in Österreich gilt in weiten Teilen eine Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen in Wirtschaftskammern, die die meisten Tarifverträge abschließt. Schulten folgert: "Es gibt also verschiedene Wege, Tarifbindung zu stärken."

Kein Weg sei dagegen der Trend in deutschen Arbeitgeberverbänden, Unternehmen eine OT-Mitgliedschaft (ohne Tarif) anzubieten. Damit wird die Idee zerstört, durch Branchentarifverträge ruinöse Wettbewerbe auf Kosten der Beschäftigten zu verhindern. Mal ganz abgesehen davon, dass dem Staat durch Billiglöhne Steuereinnahmen und Sozialbeiträge verloren gehen. Wer Tarifbindung tatsächlich stärken und keine USA-Verhältnisse haben will, müsste Schulten zufolge also wirksame Tariftreuegesetze verabschieden – auch auf Bundesebene. Doch dort blockiert die CDU dieses Vorhaben. Zudem könnten die herrschenden Parteien das Verfahren erleichtern, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Möglich wäre es.